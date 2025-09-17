財劃法爭議…賴清德要地方承擔更多責任 侯友宜：中央應把權責分清楚

財劃法爭議至今仍未解，總統賴清德昨天表示，財劃法修法之後，中央財源可能減少，地方的財政更為充裕，未來地方政府需要承擔更多的責任。新北市長侯友宜今早表示，地方該承擔的責任都不會推拖拉，但整個財劃法要把事權分配及原則說清楚，至今事權分配並沒有講得很清楚，尤其還有345億也還沒有分配下來，這部分也希望中央能夠迅速釐清。

侯友宜舉例，財劃法要怎麼分配，才能夠讓國家發展、地方能夠永續，讓市政能夠建設往前走，這是一個很重要的事權分配，就像我們捷運經費就被砍了90億，砍了72%，這些早期新北都已經規劃好，中央該補助多少，地方要出多少已經非常清楚，但中央突然把它減少90億，一定影響到未來整個捷運興建，希望中央快速趕快把權責分清楚、講清楚，更重要的345億還沒分配下來，快分配下來。

媒體詢問，針對高雄市長對於財劃法的修法，卻指責桃園市長跟台北市長，侯友宜對此則表示，每一個地方對整個財劃法或許有不一樣的意見跟想法，大家都可平心靜氣互相溝通、互相體諒，每一個人都站在自己的立場去思考，他覺得是否能換個立場想，大家互相體諒跟包容。

侯友宜強調，中央是有權責的單位，財劃法應該趕快釐清楚後，地方才好遵循，不管是高雄的抱怨，其他地方各縣市也有不一樣的聲音，最主要是把權責畫分清楚，還沒分的快分下來，才是最重要的源頭 把源頭做好，地方就能夠全力以赴。