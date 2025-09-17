冷眼集／民調持續探底 總統依舊鬥雞

淡江大橋昨天合龍，賴清德總統與新北市長侯友宜同台，雙方仍為財劃法爭議過招。雖然財劃法修正後，地方經費增多是事實，但從賴總統口中說出「未來地方政府財政比較好，可能就要扛起很多責任」，地方聽來仍不是滋味。大罷免結束快一個月，賴政府還是「鬥雞式」執政，朝野關係未見改善，賴總統民調則繼續探底。

大罷免後的檢討，賴總統祭出包括內閣改組在內「四項調整」，但依台灣民意基金會昨天公布最新民調，僅百分之卅二點七贊同賴總統處理國家大事的方式，百分之五十七點八不贊同。對此民調結果，國民黨立院黨團書記長羅智強說，賴政府這次改組「只是換人，沒換腦袋」，雖然辣度破表，卻是一針見血。

外界關注經過兩波大罷免民意教訓後，賴政府是否有所改善，但從行政院新闢「財劃法」戰場看來，非但沒收斂，反而變本加厲。卓揆稱藍白立委要對修法瑕疵負責，卻不願鬆口自提政院版本；上周末邀地方首長會談，也只是「怪罪立法院」，使得台中市長盧秀燕嗟嘆「白跑一趟」，問題仍未解決。

在野黨眼中，行政院顯然要繼續對抗；民進黨中央同樣走戰鬥路線，新任黨秘書長徐國勇砲火四射，律師性格上身，頻頻與在野黨隔空激辯，還親上火線主持起直播節目，「左批國民黨、右打黃國昌」。至於行政院秘書長張惇涵新官上任，主要變革也是聚焦輿情回應速度，並非真心推動朝野和解。

從府院黨一系列調整看來，賴政府似乎認為，大罷免大失敗、當前執政困境的問題，不是不夠謙卑，而是「以前罵在野，罵得不夠快、不夠狠」。繼續下猛藥，確實讓激進派支持者情緒高漲、拍手叫好，但問題是，這批人不正是把民進黨帶上大罷免大失敗之路的同一群人嗎？

民調是政府施政的溫度計。賴總統嘴上說要改革、休養生息，方向卻是更靠向同溫層取暖、每天和在野論輸贏；從賴總統民調繼續探底來看，再不改弦更張，更大的民意反撲，恐怕還在後頭。