盧秀燕質疑捷運補助「卡盧」 交部：沒政治考量

台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕都抱怨捷運經費被中央大砍。交通部政務次長伍勝園昨說明，新法壓縮中央財源非常大，明年捷運建設經費僅核下來只有九十億元，給地方補助只能減少，他強調沒有政治考量，高雄少了一百多億才被砍最多。

其中，甫開工的中捷藍線向中央申請四十二億元，但僅核定一點六億元，盧秀燕昨表示，中央若不給這六十億元，市府只能自己想辦法，如果是為「卡盧」讓重大建設做不下去，非常不道德，拜託中央依原數字撥補。

國民黨台中市議員陳文政說，中央補助一點六億元，連工程經費零頭都不到，最讓人寒心的是，交通部長陳世凱還是從台中市議員的身分高升到中央，卻用這一點六億元羞辱台中人，也不禁讓人擔心，藍線能否在二○三四年如期完工通車？

盧秀燕表示，台中市一般性補助款比去年少了約一五○億元，計畫型補助款單是捷運就差了約六十億元，加上電費、租屋補貼等，零零總總相加就是二五○億元。盧也解釋，中捷經費，中央分攤四成、中市府自籌六成；若依原本的計畫比例，明年中央應補助四十二億元，況且藍線進度超前，若依超前補助，還要再加十九億元，總共約六十億元，中央卻只給一點六億元。

交通部昨天下午臨時針對財劃法舉行記者會，伍勝園說，捷運建設屬地方自治範疇，但中央仍全力支持，然而新版財劃法壓縮中央財源非常多，每年少四七六二億元，以交通部來說，原本明年公共建設需求為二二○○多億元，最後僅拿到一一○一億元，其中捷運計畫核了約九十億元。

伍勝園說，蔣萬安稱捷運經費被卡六五○億元，但不太清楚算法為何，推測蔣應是把未來的補助全算進去。

伍勝園說，台中捷運部分，今年編列五十二點六二億元，明年編列六十三點三二億元，但其工程審議經費去年十月才通過，現在正在進行土建標的設計，系統機電標也才剛開始沒多久，依照目前進度，這兩年還不需要一百多億元，考量交通部捷運經費僅剩九十億元的情況，因此核給台中一億多元。

他表示，財劃法讓地方政府都能增加財源，過去中央可以給比較多，現在地方財政較好，盼在補助上，地方可以扛起更多責任。

針對財劃法爭議，國民黨立委謝龍介昨籲行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜溝通、喝茶，讓問題迎刃而解。