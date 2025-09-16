聽新聞
賴清德：新財劃法 地方應多扛責

聯合報／ 記者江婉儀朱冠諭蔡晉宇／連線報導
賴清德總統（左二起）、新北市長侯友宜、總統府秘書長潘孟安、交通部長陳世凱昨天出席淡江大橋合龍儀式。記者林伯東／攝影
賴清德總統（左二起）、新北市長侯友宜、總統府秘書長潘孟安、交通部長陳世凱昨天出席淡江大橋合龍儀式。記者林伯東／攝影

賴清德總統昨出席新北淡江大橋合龍儀式，致詞提及財劃法修法後，未來地方政府財政比較好，可能就要扛起很多責任，「希望財劃法保留中央照顧地方的能力」。新北市長侯友宜隨後回應，中央和地方的權責要分清楚，還沒分配的三四五億元應趕快分配，讓地方推動市政有所依據。

合龍儀式中，侯友宜先致詞，談未來交通展望，希望中央跟新北市府合作；賴清德壓軸卻提及財劃法，侯現場無法回應，會後受訪隔空回擊。

賴總統致詞說，中央施政不分黨派，不管哪個縣市、縣市首長黨派，中央都根據地方發展、國家建設需求給予必要的支持；光行政院支持淡水的重大建設就有淡江大橋、淡北道路及淡海輕軌，總經費逾三百億元。

賴大聲問：「淡江大橋完工後，還有後續的工程建設，中央要持續協助，大家贊成嗎？」眾人掌聲回應；賴接著說，他代表政府公開講，中央一定會支持新北市府持續重大建設，從前總統蔡英文執政到他擔任總統，理念都是這樣。

話鋒一轉，賴清德說，他也必須讓國人知道，新財劃法修法後，中央不見得就能跟過往一樣，有能力支援地方，過去中央經費比較多，事情就多做，未來地方政府財政比較好，可能就要扛起很多責任，當然他也希望財劃法保留中央照顧地方的能力，兼顧地方均衡發展。

會後侯友宜受訪表示，中央和地方本就要一起合作面對國家發展及建設，就像淡江大橋，中央跟地方都挹注預算，後續也會負起改善周遭區域交通責任。

對賴總統談財劃法，侯友宜表示，他一直跟行政院反映，財劃法定案後，接下來希望權責分清楚；另有三四五億元尚未分配，也要按財劃法精神趕快分配，讓地方推動市政有所依據。

紅布條迎總統 挨轟馬屁文化

昨合龍儀式前發生插曲。新北市國民黨議員陳偉杰到場看到醒目的「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，忍不住問：「我是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導」？這也引發「馬屁文化」批評，許多人揶揄「以為到了大陸或北韓」。先到場的總統府、公路局人員要求在賴清德抵達前火速撤下。

承包的工信工程總裁潘俊榮致詞時說，他請到賴總統參加合龍典禮，也希望大家要給總統加油。該公司隨後發新聞稿，強調是自行懸掛布條，事前未通知主管機關，接獲反映立即移除，但稱掛紅布條是感謝賴總統在行政院長任內大力支持工程，盼各界不要過度解讀，期待早日完工，解決淡北民眾交通問題。

國民黨市議員江怡臻感嘆「造景變造神」；民進黨發言人戴瑋姍則說，布條為廠商自行懸掛，事前無通知主管機關；非常遺憾國民黨無視中央為新北市進步的投入，一句感謝都沒有，還對賴清德總統與中央政府做廉價的政治攻訐。

賴清德 財劃法 侯友宜 淡江大橋

