快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

聽新聞
0:00 / 0:00

南北發展不均…高雄捷運遭中央砍補助103億 無奈發聲了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市目前正興建黃線、岡山路竹線、小港林園線，但交通部明年度補助款項減少達103億元，恐影響工程進度與後續招標作業。圖／高雄市捷運局提供
高雄市目前正興建黃線、岡山路竹線、小港林園線，但交通部明年度補助款項減少達103億元，恐影響工程進度與後續招標作業。圖／高雄市捷運局提供

高雄市正興建捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線，但交通部明年度補助款項減少達103億元，高市捷運局表示，恐影響工程進度與後續招標，交通部歷年協助地方捷運建設達6570億餘元，其中台北市已獲得補助3155億餘元，占全國48.02%，希望中央重視南北交通均衡發展。

高市捷運局表示，明年處於工程經費支用高峰期，交通部明年度補助款項減少達103億元，憂心若重大交通建設計畫經費無法及時到位，將衝擊高雄城市發展與整體經濟布局。

高雄捷運建設全力施工中，黃線為城市骨幹，串聯科學園區、半導體S廊帶，小港林園線則支撐南部石化產業轉型，然捷運建設屬長期大型投資，需要中央穩定的經費支持，高雄市府已完成地方配合款編列，捷運局表示，出現103億元短缺，已對高雄市財務規畫造成壓力，造成計畫執行不穩定性。

捷運局指出，捷運工程進度需要穩定的資金流，以確保廠商投標意願與工程施工期穩健，政府應負擔經費若出現落差，不只延誤工期，還可能增加物價波動下的造價成本，形成惡性循環。捷運不僅是重大交通建設，更是帶動都市更新、產業園區與就業的重要推力，若中央補助延宕，勢必影響區域均衡發展。

捷運局表示，中央應重視南部都會區捷運建設的戰略意義，追求更加均衡發展的台灣，後續應補足高雄捷運建設經費缺口，給予南部都會區更堅實的支持，以確保城市建設推進，帶動南部產業升級與民眾交通便利。

交通部 高雄市 高雄捷運

延伸閱讀

宜蘭「公共工程優質獎」龍潭湖景觀改善奪特優 游政勳獲貢獻獎

台南上半年交通死傷數不減反增！交通部派輔導團下月說明解方

北捷配合公館圓環工程 9/13-10/31推出優惠措施 

台鐵汐科站改善工程一波三折 廖先翔現勘 月台搭建臨時梯已見雛形

相關新聞

南北發展不均…高雄捷運遭中央砍補助103億 無奈發聲了

高雄市正興建捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線，但交通部明年度補助款項減少達103億元，高市捷運局表示，恐影響工程進度與後...

吳宗憲批韌性特別預算編1億宣傳 政院：政策推出應讓民眾了解使用

國民黨立委吳宗憲質疑韌性特別預算竟有近1億元為媒體宣傳費，他直呼，難怪地方政府急著要修財劃法，中央再怎麼有錢，「這樣花下...

回應盧秀燕 財政部：新版財劃法分配公式只有一種算式

台中市長盧秀燕今天在議會答詢表示，新版財政收支劃分法法條沒有錯誤，但算式有2種，如果採一道算式法，就有300多億元未分配...

立委質疑宣傳費過高 勞動部提出四點回應

立法院新會期將開議，即將審查韌性特別預算。立委吳宗憲16日表示，該筆特別預算中，媒體政策及業務宣導經費高達快一億元，質疑...

北中市長喊捷運補助遭大砍 交通部：沒有政治考量 高雄被砍最多

新版財劃法上路後，多數地方政府發現明年預算統籌分配款出現減少情況，台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕都抱怨捷運經費被中央大砍...

賴清德談新版財劃法「地方扛很多責任」 侯友宜提：希望事權分清楚

賴清德總統、新北市長侯友宜等人今出席淡江大橋合龍典禮，賴清德提到，中央一定會支持新北市政府，也提財政劃分法修法後，未來可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。