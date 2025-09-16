南北發展不均…高雄捷運遭中央砍補助103億 無奈發聲了

高雄市正興建捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線，但交通部明年度補助款項減少達103億元，高市捷運局表示，恐影響工程進度與後續招標，交通部歷年協助地方捷運建設達6570億餘元，其中台北市已獲得補助3155億餘元，占全國48.02%，希望中央重視南北交通均衡發展。

高市捷運局表示，明年處於工程經費支用高峰期，交通部明年度補助款項減少達103億元，憂心若重大交通建設計畫經費無法及時到位，將衝擊高雄城市發展與整體經濟布局。

高雄捷運建設全力施工中，黃線為城市骨幹，串聯科學園區、半導體S廊帶，小港林園線則支撐南部石化產業轉型，然捷運建設屬長期大型投資，需要中央穩定的經費支持，高雄市府已完成地方配合款編列，捷運局表示，出現103億元短缺，已對高雄市財務規畫造成壓力，造成計畫執行不穩定性。

捷運局指出，捷運工程進度需要穩定的資金流，以確保廠商投標意願與工程施工期穩健，政府應負擔經費若出現落差，不只延誤工期，還可能增加物價波動下的造價成本，形成惡性循環。捷運不僅是重大交通建設，更是帶動都市更新、產業園區與就業的重要推力，若中央補助延宕，勢必影響區域均衡發展。

捷運局表示，中央應重視南部都會區捷運建設的戰略意義，追求更加均衡發展的台灣，後續應補足高雄捷運建設經費缺口，給予南部都會區更堅實的支持，以確保城市建設推進，帶動南部產業升級與民眾交通便利。