快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

吳宗憲批韌性特別預算編1億宣傳 政院：政策推出應讓民眾了解使用

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。資料照，記者邱德祥／攝影
行政院發言人李慧芝。資料照，記者邱德祥／攝影

國民黨立委吳宗憲質疑韌性特別預算竟有近1億元為媒體宣傳費，他直呼，難怪地方政府急著要修財劃法，中央再怎麼有錢，「這樣花下去誰受得了」。行政院指出，政府推出政策本就該讓國民了解，讓需要的民眾能夠使用，且特別預算與年度預算不同，無法理解為何與財劃法連結。

立院新會期周五開議，朝野立委續為5500億元韌性特別預算展開攻防。吳宗憲點名財政部、經濟部、勞動部、衛福部的媒體政策及業務宣導經費來看，總經費高達快1億，真正需要補助廠商到海外宣傳僅244萬。相關部會亦陸續做出澄清。

行政院發言人李慧芝指出，特別預算與年度預算不論是法規或是程序皆不相同，以韌性特別預算而言，執行期是2年9個多月，費用也是分期編列，無法理解為何與財劃法連結；財劃法的問題在於公式錯誤以及水平分配不公平，並削弱中央均衡地方發展的能力。

李慧芝指出，政府推出政策本就該讓國民了解，例如普發現金政策尤其需要防詐騙宣傳，又如衛福部的「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」，獨居老人通常在偏鄉或資訊有落差，更需要規劃全盤宣傳，例如專人訪視宣導，相信立法院也會支持讓更多需要的人瞭解政府政策及相關照顧方案。

財劃法 行政院 衛福部 吳宗憲

延伸閱讀

揪韌性特別預算匡1億媒宣費 吳宗憲：這樣花誰受得了

吳宗憲再曝LuLu陳漢典交往細節 預計明年1月大婚

整理包／陳漢典、Lulu如何從「工作搭檔」升級「生活裡永久契約」

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好　曝兩人婚宴時間

相關新聞

吳宗憲批韌性特別預算編1億宣傳　政院：政策推出應讓民眾了解使用

國民黨立委吳宗憲質疑韌性特別預算竟有近1億元為媒體宣傳費，他直呼，難怪地方政府急著要修財劃法，中央再怎麼有錢，「這樣花下...

回應盧秀燕 財政部：新版財劃法分配公式只有一種算式

台中市長盧秀燕今天在議會答詢表示，新版財政收支劃分法法條沒有錯誤，但算式有2種，如果採一道算式法，就有300多億元未分配...

立委質疑宣傳費過高 勞動部提出四點回應

立法院新會期將開議，即將審查韌性特別預算。立委吳宗憲16日表示，該筆特別預算中，媒體政策及業務宣導經費高達快一億元，質疑...

北中市長喊捷運補助遭大砍 交通部：沒有政治考量 高雄被砍最多

新版財劃法上路後，多數地方政府發現明年預算統籌分配款出現減少情況，台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕都抱怨捷運經費被中央大砍...

賴清德談新版財劃法「地方扛很多責任」 侯友宜提：希望事權分清楚

賴清德總統、新北市長侯友宜等人今出席淡江大橋合龍典禮，賴清德提到，中央一定會支持新北市政府，也提財政劃分法修法後，未來可...

「財劃法是數學問題」 林思銘批卓榮泰別挑起政治對立

針對財劃法出現爭議，行政院長卓榮泰日前說立法院應自行負責。國民黨立委林思銘表示，財劃法是數學問題，請民進黨及行政院別挑起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。