吳宗憲批韌性特別預算編1億宣傳　政院：政策推出應讓民眾了解使用

國民黨立委吳宗憲質疑韌性特別預算竟有近1億元為媒體宣傳費，他直呼，難怪地方政府急著要修財劃法，中央再怎麼有錢，「這樣花下去誰受得了」。行政院指出，政府推出政策本就該讓國民了解，讓需要的民眾能夠使用，且特別預算與年度預算不同，無法理解為何與財劃法連結。

立院新會期周五開議，朝野立委續為5500億元韌性特別預算展開攻防。吳宗憲點名財政部、經濟部、勞動部、衛福部的媒體政策及業務宣導經費來看，總經費高達快1億，真正需要補助廠商到海外宣傳僅244萬。相關部會亦陸續做出澄清。

行政院發言人李慧芝指出，特別預算與年度預算不論是法規或是程序皆不相同，以韌性特別預算而言，執行期是2年9個多月，費用也是分期編列，無法理解為何與財劃法連結；財劃法的問題在於公式錯誤以及水平分配不公平，並削弱中央均衡地方發展的能力。

李慧芝指出，政府推出政策本就該讓國民了解，例如普發現金政策尤其需要防詐騙宣傳，又如衛福部的「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」，獨居老人通常在偏鄉或資訊有落差，更需要規劃全盤宣傳，例如專人訪視宣導，相信立法院也會支持讓更多需要的人瞭解政府政策及相關照顧方案。