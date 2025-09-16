回應盧秀燕 財政部：新版財劃法分配公式只有一種算式

台中市長盧秀燕今天在議會答詢表示，新版財政收支劃分法法條沒有錯誤，但算式有2種，如果採一道算式法，就有300多億元未分配，兩道算式就能全部分配。

財政部回應，新版財劃法第16條之1明定，普通統籌稅款90.5％分配本島直轄市及縣（市）及2.5％分配離島之計算公式，其分子按本島各市縣及離島分開計算，分母則規定按全部直轄市及縣（市）計算，導致無法全數分配。

財部官員說，鑑於分配公式的分母，文義上已明確規定按全部直轄市及縣（市）計算，尚無法逾越法律明文規定之文義範圍自為解釋，因此分母依法只能按全部直轄市及縣市計算，只有一種算式，其他變通的算式均與法律規定不符。至於無法分配之數額，本質上仍為普通統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍應透過修法程序解決。