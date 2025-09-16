北中市長喊捷運補助遭大砍 交通部：沒有政治考量 高雄被砍最多

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部政務次長伍勝園（左）表示，過去中央可以給比較多，現在地方財政較好，盼在補助上，地方可以扛起更多責任。記者胡瑞玲／攝影
新版財劃法上路後，多數地方政府發現明年預算統籌分配款出現減少情況，台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕都抱怨捷運經費被中央大砍。交通部政務次長伍勝園今說明，新法壓縮中央財源非常大，明年捷運建設經費僅核下來90億元，給地方補助只能減少，強調沒有政治考量，高雄少了100多億才被砍最多。

北市捷運補助款被大砍650億元，北市長蔣萬安上周赴政院表達不滿，賴清德總統今早出席淡江大橋合龍儀式時表示，淡江大橋是國家重大建設，而中央不分黨派，依據地方發展給予必要支持，但新財劃法實施後，中央不見得如過去這麼有能力，未來地方財政較好，地方要多承擔；財劃法已發現問題，本於財劃法分配，應保留中央照顧地方的能力，這點讓大家好好討論，希望有個好結果。

交通部今下午臨時針對財劃法召開記者會，伍勝園說明，捷運建設屬地方自治範疇，但中央仍全力支持，然而新版財劃法壓縮中央財源非常多，每年少4762億元，以交通部來說，原本2026年公共建設需求為2200多億，最後僅拿到1101億，其中捷運計畫核了約90億元。

伍勝園說，蔣萬安長稱捷運經費被卡650億元，但不太清楚算法為何，推測蔣應是把未來的補助全算進去。

伍勝園坦言，在沒財源的情況下，由於捷運屬於地方範疇，因此補助只能少給，「每個地方都說被大砍，減少很多，但減最多的其實是高雄市政府100多億元」，強調中央對捷運建設的支持是依照各地的需求及工程進度，沒有政治考量。

伍勝園指出，以台中捷運為例，今年編列52.62億元，明年編列63.22億元，但其工程審議經費2024年10月29日才通過，現在正在進行土建標的設計，系統機電標也才剛開始沒多久，依照目前進度，這2年還不需要100多億，考量交通部捷運經費僅剩90億的情況，因此核給台中1億多元。

伍勝園說，財劃法讓地方政府都能增加財源，過去中央可以給比較多，現在地方財政較好，盼在補助上，地方可以扛起更多責任。

交通部 財劃法 台中捷運

