北捷補助占全國經費近五成 交通部：資源需均衡、未來分配依需求

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部說明全國鐵道建設補助款現況。（余弦妙攝）
新版財劃法上路後，多數地方縣市政府發現明年預算統籌分配款出現減少狀況，台北市長蔣萬安在會中提出捷運經費10年將被大砍650億元。對此，交通部政務次長伍勝園16日表示，目前中央財政每年短少超過4,000億元，已不可能再像過去一樣當「富爸爸」，因此捷運建設補助要點勢必要修正，未來補助額度將視地方財政狀況、建設進度與區域均衡需求來分配。

針對北市府喊出捷運補助款大幅短少，對此，伍勝園今日說明，因財劃法修法影響，中央歲入大減 4,162 億元，對交通建設財源造成嚴重壓力。原規劃2026年度交通建設需求為2,200億元，但實際僅編列1,101億元，約為需求的一半。其中捷運建設補助也大幅縮減，僅核撥91億元。

伍勝園指出，捷運屬於地方事務，中央在財源有限下必須調整補助規模，並非因政治因素差別對待。以高雄市為例，補助就削減超過 100 億元，顯示分配依據為「需求與進度」，而非政黨立場。

針對台中捷運，伍勝園說明，台中捷運工程經費於2024年10月才完成審議，目前土建與機電標尚在設計與招標階段，實際進度尚未進入高峰，因此兩年內並無立即花費百億以上的需求。基於進度評估，2026年度中央僅核列約91億元，符合實際需要。財劃法修正後，地方財政收入相對增加，而中央財源卻減少4,000多億。過去中央能以較多經費協助地方，但未來地方應承擔更多責任。中央仍會盡力在有限資源下支持各地捷運建設，並兼顧區域均衡發展。

伍勝園強調，目前中央財政每年短少超過4,000億元，已不可能再像過去一樣當「富爸爸」，因此捷運建設補助要點勢必要修正，未來補助額度將視地方財政狀況、建設進度與區域均衡需求來分配，中央會特別照顧財政較弱、發展較落後的地區。

交通部路政及道安司長吳東凌補充，台北市稱補助被「砍 600 多億」，但實際上過去中央補助捷運總額約 6,571 億元，其中台北捷運建設就占了整體鐵道建設經費48%，金額超過3,000 億元。未來在考量分配時，中央會特別照顧財政較弱、發展較落後的地區。

伍勝園強調，補助資金也必須考慮建設進度，例如台中捷運部分工程仍在設計階段，短期內花費有限，若一次核撥大筆預算反而造成浪費，因此會依照進度分年編列。

行政院發言人李慧芝日前也指出，依據新版財劃法，明年中央要分給地方的統籌分配稅款大幅增加4,165億元，總共8,841億元，總計明年中央要挹注地方金額更來到1兆1,650億元，創下史上新高；相較之下，中央卻因此須要舉債2,992億元。

她強調，明年統籌分配稅款不只台北大幅增加逾440億元，是全國之冠，台中增加295億元也排全國前5名，還有歲計賸餘，「相信台北跟台中市，在獲得中央大幅挹注後，都能夠好好照顧市民」。

捷運 財劃法

相關新聞

北中市長喊捷運補助遭大砍 交通部：沒有政治考量 高雄被砍最多

新版財劃法上路後，多數地方政府發現明年預算統籌分配款出現減少情況，台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕都抱怨捷運經費被中央大砍...

賴清德談新版財劃法「地方扛很多責任」 侯友宜提：希望事權分清楚

賴清德總統、新北市長侯友宜等人今出席淡江大橋合龍典禮，賴清德提到，中央一定會支持新北市政府，也提財政劃分法修法後，未來可...

「財劃法是數學問題」 林思銘批卓榮泰別挑起政治對立

針對財劃法出現爭議，行政院長卓榮泰日前說立法院應自行負責。國民黨立委林思銘表示，財劃法是數學問題，請民進黨及行政院別挑起...

中捷藍線補助款60億變1.6億 盧秀燕：中央「卡盧」非常不道德

財劃法新法上路，地方政府統籌分配稅款增加，補助款遭刪減，台中捷運藍線剛開工，明年的補助款就從原本核定的43億元加上進度提...

立院將審韌性特別預算 立委質疑宣傳費過高

立委吳宗憲16日表示，立法院很快就要審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，但他認為，媒體政策及...

財劃法再槓綠5點轟蔣萬安「裝窮貴公子」 北市府反擊

財劃法爭議持續延燒，北市長蔣萬安質疑行政院大砍計畫型補助款包括捷運建設經費等，市民、市府無法接受。民進黨議員何孟樺今指出...

