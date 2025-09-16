賴清德談新版財劃法「地方扛很多責任」 侯友宜提：希望事權分清楚

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市淡江大橋上午舉辦合龍儀式，新北市長侯友宜出席致詞。記者林伯東／攝影
新北市淡江大橋上午舉辦合龍儀式，新北市長侯友宜出席致詞。記者林伯東／攝影

賴清德總統、新北市長侯友宜等人今出席淡江大橋合龍典禮，賴清德提到，中央一定會支持新北市政府，也提財政劃分法修法後，未來可能地方要扛很多責任。侯友宜表示，他一直反映「權責要劃分清楚」、「事權分清楚」，其他還沒分配的345億趕快分配，讓地方推動市政有所依據。

賴清德今致詞時表示，中央施政是不分黨派，不管哪個縣市，縣市首長是哪個黨派，中央都是根據地方發展，國家建設需求，給予必要的支持。他在這裡代表政府公開講，中央一定會支持新北市政府。

對此，侯友宜受訪時表示，中央和地方本來就是要一起合作面對國家的發展，市政的建設，大家攜手並進。所以就像淡江大橋一樣，淡江大橋的預算中央跟地方各都有挹注，地方也挹注了三分之一。

侯友宜說，除了地方預算資源，更重要的是在整個周遭區域道路的改造，像沙崙路、中正路二段，還有微型轉運站，以及淡海輕軌的二期、八里輕軌，地方都會全力以赴。不光只是一個淡江大橋的一個橋體，最重要周遭的環境都要地方承擔起責任，讓地方跟中央一起努力的過程當中，新北好，臺灣就會更好。

另外，今賴清德致詞時也提到財劃法相關議題，賴清德表示，新的財劃法修法後，中央不見得就能跟過往一樣，那麼有能力支援地方，未來地方政府的財政會比較好，可能地方就要扛起很多的責任。

針對財劃法，侯友宜表示，他一直跟行政院反映，要把權責劃分清楚，哪一部分是地方事務、哪一部分是中央事務，權責跟分配是一體兩面，所以財劃法劃分完以後，希望事權分清楚。另外有345億還沒分配的，也要按照財劃法分配的精神，趕快分配下來，讓地方推動市政能夠有所依據。

針對媒體提問，中國大陸最近用「開羅宣言」等文件去宣稱，日本已經把台灣的主權歸還給中國。侯友宜表示，國人都非常清楚，中華民國就是我們的國家，台澎金馬就是我們的家，這個國家的發展，我們很清楚我們的方向，不管外面如何評議，相信國人都會凝聚所有的力量，捍衛中華民國，捍衛台澎金馬。

