「財劃法是數學問題」 林思銘批卓榮泰別挑起政治對立
針對財劃法出現爭議，行政院長卓榮泰日前說立法院應自行負責。國民黨立委林思銘表示，財劃法是數學問題，請民進黨及行政院別挑起政治對立，若卓榮泰認為有瑕疵要修正，就請提版本，立法院也會有自己的看法來做相關修正，請卓揆別一味的挑起政治對抗。
林思銘表示，財劃法是他當國民黨立法院黨團書記長時，國民黨團提出修正，讓延宕25年的財劃法終於完成三讀立法，行政院不願面對修正，還要去做非事實的論述；其實325億元要怎麼分配，這個公式是數學問題，但民進黨及行政院卻又要挑起政治對立和鬥爭。
林思銘認為，行政院應該好好的為各縣市發展、落實民生進步發展來做考量，若在大罷免大失敗後還不知道好好的反省，還不知道謙卑的執政，繼續營造朝野對立的氣氛，國家和社會可能很難達到和諧進步發展的方向。
林思銘建議，卓榮泰應好好面對立院所通過的法律，很多專家都說財劃法是數學問題，若卓揆認為有瑕疵要修正，就請提版本，別說擺爛要立法院自己去修法，立院也會有立院的看法，會去做相關修正，請卓揆別一味的挑起政治對抗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言