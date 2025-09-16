「財劃法是數學問題」 林思銘批卓榮泰別挑起政治對立

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林思銘（圖）。記者許正宏／攝影
國民黨立委林思銘（圖）。記者許正宏／攝影

針對財劃法出現爭議，行政院長卓榮泰日前說立法院應自行負責。國民黨立委林思銘表示，財劃法是數學問題，請民進黨及行政院別挑起政治對立，若卓榮泰認為有瑕疵要修正，就請提版本，立法院也會有自己的看法來做相關修正，請卓揆別一味的挑起政治對抗。

林思銘表示，財劃法是他當國民黨立法院黨團書記長時，國民黨團提出修正，讓延宕25年的財劃法終於完成三讀立法，行政院不願面對修正，還要去做非事實的論述；其實325億元要怎麼分配，這個公式是數學問題，但民進黨及行政院卻又要挑起政治對立和鬥爭。

林思銘認為，行政院應該好好的為各縣市發展、落實民生進步發展來做考量，若在大罷免大失敗後還不知道好好的反省，還不知道謙卑的執政，繼續營造朝野對立的氣氛，國家和社會可能很難達到和諧進步發展的方向。

林思銘建議，卓榮泰應好好面對立院所通過的法律，很多專家都說財劃法是數學問題，若卓揆認為有瑕疵要修正，就請提版本，別說擺爛要立法院自己去修法，立院也會有立院的看法，會去做相關修正，請卓揆別一味的挑起政治對抗。

