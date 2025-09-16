中捷藍線補助款60億變1.6億 盧秀燕：中央「卡盧」非常不道德

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，中央明年原本該補助捷運藍線60億元，卻刪到只剩1.6億元，如果是為了「卡盧」而阻擋重大建設，非常不道德。記者陳敬丰／攝影
財劃法新法上路，地方政府統籌分配稅款增加，補助款遭刪減，台中捷運藍線剛開工，明年的補助款就從原本核定的43億元加上進度提前的19億元，變成1.6億元。台中市長盧秀燕表示，如果是為了「卡盧」讓重大建設做不下去，非常不道德，拜託中央要信守承諾。

台中市議會今天開臨時會。民進黨議員黃守達表示，盧秀燕口口聲聲說中央砍了250億元補助，但台中明年的統籌分配稅款、一般性補助款與計畫型補助款加總是1113億元，創歷史最高，市府只對自己想用的數字加加減減；以中捷藍線為例，中央核定補助款都是按計畫進度，台中進度較慢，明年才只給1.6億元。

國民黨議員陳文政則批評，藍線是台中市發展的重中之重，若明年只補助1.6億元，連工程經費的零頭都不到，最讓人寒心的是，交通部長陳世凱還是從台中市議員的身分高升到中央，卻用這1.6億元羞辱台中人，也不禁讓人擔心，藍線能否在2034年如期完工通車。

盧秀燕細數，250億元是實際算出的數字，一般姓補助款比去年少了約150億元，計畫型補助款單是捷運就差了約60億元，再加上電費、租屋補貼等等，零零總總相加就是約250億元。

盧秀燕解釋，中捷的中央、地方分攤款是按比例計算，中央四成、台中市府六成；若依照原本的計畫比例，明年中央應該補助42億元，且藍線進度不僅沒有落後，反而超前，若依照超前補助，還要再加19億元，總共約60億元，中央卻只給1.6億元。

盧秀燕痛批，中央若不給這60億元，市府只能自己想辦法籌錢，難怪議員擔心藍線蓋不下去，也讓人質疑，中央此舉是否是在「卡盧」？為了卡盧擋捷運，讓重大建設做不下去，是非常不道德的，台中市民有對不起中央嗎？中央應該說清楚，也拜託要依照原本核定的數字撥補。

國民黨籍議員楊大鋐說，中央擋台中的軌道建設不是第一天的事，不只藍線補助大減，橘線也被卡，目前橘線進度到哪？捷運工程局長蘇瑞文回應，去年7月完成可行性報告送到行政院，政院審核近1年，又退回請市府補充促參法相關資料，市府今年8月1日再送中央。

