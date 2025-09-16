立院將審韌性特別預算 立委質疑宣傳費過高

立委吳宗憲16日表示，立法院很快就要審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，但他認為，媒體政策及業務宣導經費高達快一億元，質疑宣傳費用過高，「該花的錢要花，省錢不是重點，而是要花在對的地方。」

吳宗憲表示，韌性特別預算高達5,500億元，按照預算案總說明，是針對對美關稅的改變及國際政經情勢嚴峻，所以要強化國土韌性的各項投資。看起來方向是對，但細看預算會覺得越來越怪。

吳宗憲提到，先以最簡單的媒體政策及業務宣導經費來看，總經費高達快一億元，使用部會及金額分別為財政部1,350萬元、經濟部788萬元、勞動部4,000萬元、衛福部3,253萬4,000元。

吳宗憲認為，一億元的媒體宣傳費可不是小數目，尤其是在對美關稅衝擊下，如果能幫助台灣中小企業走出台灣，拿下世界各國的訂單，多製造些媒體曝光或宣傳管道是絕對有其必要。

吳宗憲說，細看下才知道，經濟部國際貿易署提出的「協助廠商調整海外布局措施」下，進行推動企業布建海外通工作之相關媒體宣傳託播及刊登所需經費為30萬；推動補助廠商及公協會參展拓銷工作之相關媒體宣導託播、刊登及直播經費為214萬。他質疑，用總計244萬的預算來幫台灣廠商打開國際通路？

吳宗憲表示，再看媒體宣傳費最大宗的兩個部會勞動部、衛福部的預算：

勞動部提出「支持勞工安定就業」下，進行辦理受影響之失業勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1,200萬；辦理減班休息勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1,900萬。

衛福部提出「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」下，進行強化獨居老人關懷服務，辦理相關媒體宣導製作、託播及刊登費用為3,253萬4,000元。

吳宗憲質疑，勞工的失業、減班的政策宣傳不是平常都已在宣導？獨居老人的照顧服務宣傳要動用三千多萬？這些跟對美關稅或國際局勢險峻有何關聯？真正需要補助廠商到海外宣傳僅有兩百萬，這也難怪為何地方政府急著需要修財劃法，中央再怎麼有錢，這樣花下去，誰受得了？