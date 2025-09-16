財劃法再槓綠5點轟蔣萬安「裝窮貴公子」 北市府反擊

財劃法爭議持續延燒，北市長蔣萬安質疑行政院大砍計畫型補助款包括捷運建設經費等，市民、市府無法接受。民進黨議員何孟樺今指出有五真相，批蔣萬安是「裝窮貴公子」。

北市府副發言人蔡畹鎣回擊，何議員恐怕需要再加強數學基本功。中央大刀一揮，砍4分之3的台北捷運建設預算；北市府推估單一年度將有453億元的鉅額負擔，已經大於統籌分配款增加的 442億元，這數字很難理解嗎？

蔡說，按照議員的標準，若沒有雙標的話，是不是也在罵拿到史上最高的中央年度總預算卻繼續裝窮的中央民進黨政府？

何孟樺今天在臉書表示，「2142億，這是台北市明年總預算的歲出規模；2403億，這是台北市在增加452.4億統籌分配稅款後，明年擁有的「自有財源」歲入。「沒錯，你沒看錯！2026年台北市的自有財源歲入，比起歲出規模還多出261億！」

何說，台北市成為全國少數自有財源超過歲出規模的縣市，比例更是達到前所未有的112%。這是什麼意思呢？意思是，台北市明年要做的事情，都有錢做，而且還會賸餘261億！蔣萬安明明應該告訴市民，這261億要做什麼，卻當起「裝窮貴公子」，假裝台北跟馬祖一樣窮！

何說，所有人都知道，財劃法修法後，最大的贏家就是蔣萬安，國民黨三月，更發出一套圖卡，說因為財劃法修法，會有1000億的經費挹注捷運興建。但蔣萬安市長還在做政治攻擊，說中央刪減台北市650億捷運補助預算。法是國民黨修的，文宣是國民黨做的，現在蔣萬安卻講得不一樣。難道國民黨全黨都跟蔣萬安有同樣的毛病，「選前騙票，選後跳票嗎？」

何提出五點說，真相是中央今年對北市總補助總額也不過284億，蔣萬安怎麼會算出650億這個數字呢？

真相是從2023年開始，台北市的自有財源就已經超過歲出！中央給的補助，實際上是在幫台北市還債！真相是在國民黨眾公媽的疼惜下，就算沒有首都加給，蔣市長拿到的統籌分配稅款，還是全國最多！

真相是台北市財力全國最佳，蔣萬安裝窮卻也是全台最會！真相是蔣萬安接班人王鴻薇推動的財劃法修法，就是讓富者越富，貧者越貧！當陳雪生只能給馬祖鄉親骨頭，侯友宜只能喝湯的時候，蔣萬安已經吃起了和牛，但「裝窮貴公子」還在抱怨，「不是A5的和牛我不要」「沒有夏多布里昂就不是牛排！」

何說，蔣萬安如果還當自己是台北市長，就不該繼續裝窮賣傻，而是要主動向市民朋友報告：多出的261億要如何運用！而不是繼續當「裝窮貴公子」，逃避身為市長規劃預算的責任！

對此，蔡畹鎣說，請何議員大聲告訴市民，你是不是支持中央砍北市650億元捷運建設預算？是否也同意中央苛扣地方補助款？影響弱勢教育福利，市民會接受嗎？更何況昨天就已經告訴大家，這叫做「左手給、右手扣」，議員只看給的，不看扣的，議員是不是沒有看昨天報導？更喜歡自說自話不看全盤？