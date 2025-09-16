揪韌性特別預算匡1億媒宣費 吳宗憲：這樣花誰受得了

美國對等關稅引發國際政經情勢變化，國民黨立委吳宗憲指，韌性特別預算高達1億是媒宣費，真正需要補助廠商到海外宣傳僅244萬，難怪為何地方政府急著需要修財劃法，中央再怎麼有錢，「這樣花下去，誰受得了？」

立院新會期周五將開議，吳宗憲指出，立院很快就要審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，此次預算高達5千5百億元，按預算案總說明，是針對對美關稅的改變及國際政經情勢嚴峻，因此要強化國土韌性的各項投資。

吳認為，方向看起來是對，但細看預算卻越看越怪，先以最簡單媒體政策及業務宣導經費來看，總經費高達快1億，使用部會及金額分別為財政部1350萬元、經濟部788萬元、勞動部4千萬元、衛生福利部3253萬元。

「1億元的媒體宣傳費可不是小數目」吳說，尤其是在對美關稅衝擊下，如果能幫助台灣中小企業走出台灣，拿下世界各國的訂單，多製造些媒體曝光或宣傳管道是絕對有其必要，結果細看經濟部國際貿易署提出的「協助廠商調整海外布局措施」，推動企業布建海外通工作相關媒體宣傳託播及刊登所需經費為30萬；推動補助廠商及公協會參展拓銷工作相關媒體宣導託播、刊登及直播經費為214萬，總計244萬的預算來幫台灣廠商打開國際通路？

吳宗憲指出，再看媒體宣傳費最大宗的兩個部會勞動部、衛福部預算，勞動部提出「支持勞工安定就業」，辦理受影響失業勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1200萬；辦理減班休息勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1900萬；衛福部提出「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」，強化獨居老人關懷服務，辦理相關媒體宣導製作、託播及刊登費用為3253萬元。

吳批評，勞工的失業、減班的政策宣傳不是平常都已在宣導？獨居老人的照顧服務宣傳要動用3千多萬？這跟對美關稅或國際局勢險峻有何關聯？真正需要補助廠商到海外宣傳僅有2百萬，難怪為何地方政府急著需要修財劃法，中央再怎麼有錢，這樣花下去，誰受得了？