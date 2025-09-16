出席淡江大橋合龍 賴清德總統：新財劃法實施 地方要多承擔
淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證，儀式現場沿線拉起「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條。賴清德總統表示，淡江大橋是國家重大建設，而中央不分黨派，依據地方發展給予必要支持，但新財劃法實施後，中央不見得如過去這麼有能力，未來地方財政較好，地方要多承擔。
淡江大橋今舉辦合龍儀式。淡江大橋2014年由由行政院核定後，分為3標推動。由於主橋橋型特殊，且施工位置位於淡水河口，受強風、潮汐及複雜環境影響，施工挑戰極高，致使2017年至2018年間共經7度招標流標。
後經檢討調整預算並提報修正計畫，於2081年11月獲時任行政院長賴清德核定，計畫經費由154億元調整至212億元，其中主橋預算提高至125億元，才得以順利決標並於2019年正式動工。
2021年10月第1標與第2標率先通車，今天主橋段也正式完成合龍，預計2026年4月可達通車條件，整體計畫經費共230.38億元，其中新北市政府負擔85.66億元（含淡水捷運延伸線共構工程13.3億元），其餘部分則由交通部負擔72.37億元、內政部國土管理署負擔72.36億元。
賴清德總統致詞時表示，淡江大橋為國家重大交通建設，肩負許多交通功能，明年淡江大橋通車後，可減少關渡大橋30％車流量，台二線尤其竹圍一段可減少17％交通流量。淡江大橋主要連接淡水與八里，經過八里與林口未來淡水前往雙北市中心都很容易，另外未來與西濱快速道路連接，也易抵達桃園機場，因此不管是在地交通或連接國際都有其重要性。
賴總統話鋒一轉指出，中央施政不分黨派，中央都是依據地方發展給予必要的支持，以淡江大橋來說，行政院支持新北市在淡水的重大建設有3項，包含淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌，3項重大建設經費高達300億元。
賴總統說，新北市長侯友宜致詞時說，希望中央針對地方建設給予協助，他代表中央政府承諾，一定會支持新北市政府，這就是從前總統蔡英文到他當總統的理念都一樣；但新財劃法實施後，中央不見得如過去這麼有能力，過去中央經費較多，事情多做一點，未來地方財政較好，地方就要多負擔，財劃法已發現問題，本於財劃法分配，應保留中央照顧地方的能力，這點讓大家好好討論，希望有個好結果。
