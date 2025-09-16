【重磅快評】連捷運補助款都砍 中央用烏賊戰法刀刀砍向人民

對於一般人，多數搞不懂財政劃分法爭議到底是在戰什麼，更搞不懂為什麼中央會從給地方的補助款裡苛扣捷運建設費用，說穿了，這是中央的烏賊戰術，「左手給、右手扣」，揮舞這把屠刀的目的是砍向藍營執政縣市，但其實刀刀砍在人民身上。

北市捷運補助款被大砍650億元，砍了75%；新北捷運建設近期遭中央刪減90億元補助，砍幅達72%；台中市也一樣，攸關台中交通動脈的捷運藍線今年6月動工，今年預估工程總經費174億元，向中央申請補助42億元，中央核定不到2億元。這些被砍預算的地方政府，都將被迫舉債補足，財政更加惡化。

對於地方政府的相關反映，行政院的說法都是以地方統籌稅款既已增加，來混淆視聽。甚至以台北市明年捷運建設要自付60億元為例，指出蓋十年要付650億元，統籌稅款增加400億元，十年可以有4千億元，即可妥善規畫運用。

這種似是而非的說法，就是在騙人民不懂。

簡單來講，中央要改善地方財政的方式有三種：統籌分配稅款、一般補助、計畫型補助，這是三本帳，而這三種方式的主管單位各是財政部、主計總處、各相關部會。此次財劃法修法主要是針對統籌分配稅款，做更合理的分配，以彌補地方財政不足之處，但是中央就藉由修法後各地方已經獲得比之前較多的統籌分配稅款，做為大砍其他補助款的理由。

明明財劃法修法後已大幅改善城鄉差距，中央現在頻頻叫窮，或是部分南部縣市還是重彈中央「重北輕南」的老調，都是故意模糊焦點。

具體數據即可說明。首先是根據主計總處的「歷年各級政府淨收支概況表」，雖然此次財劃法修法之後，中央收入占比從75%降到66%，但仍然比凍省之前的60%要高，中央仍維持「適度的集錢跟集權」。

其次，也不像綠營縣市長說的，城鄉差距拉大。因為修法後，六都分配到的統籌分配稅款占比從61.26%降到54%，16縣市配到的統籌分配稅款反而從38.74%提高到46%。而且從每個縣市的人均數，16縣市分配到的統籌分配稅款都高過六都。

就一般性補助來看，高雄、台南、屏東、彰化是前四名，根本沒有所謂重北輕南，反而是「重南輕北」。用民國114年預算來看，高雄的一般補助加計畫型補助合計708億元，台北才163億元，是六都裡面最低的。

現在中央把一般補助款改成事前審核，等於是一般補助款變成計畫型補助。但是一般補助款目的是彌補地方的差短，清楚訂出四個目的：一是減少地方赤字，二是社會福利支出，三是教育，四是基礎建設，而且都有計算公式。這次中央搞小動作，把一般補助搞成要地方申請，造成地方政府因為不知道到底會不會獲准通過，而無法編列預算。

捷運建設費用則是屬於計畫型補助，是由交通部主管，過往中央給地方的捷運建設補助款幾乎不會砍，若有微調會在隔年補回，結果這次北市函文交通部詢問明年或之後是否補回，也沒給正面回應。

中央故意把三本帳混在一起談，不斷搞小動作，以為可藉此打擊地方政府施政，民眾就會因此把不滿怒火轉向地方政府，未免也太小看人民智商了。