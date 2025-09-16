財劃法爭議 謝龍介籲：卓榮泰跟韓國瑜坐下喝杯茶解決問題

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為立法院第11屆第3會期結束時，行政院長卓榮泰（左）於會後前往議場致意，並與立法院長韓國瑜（右）握手。圖／聯合報資料照
「財政收支劃分法」去年底修法完成，為地方政府增加財源，但今年編列明年度統籌分配稅款卻出現爭議，有地方反映短少。國民黨立委謝龍介今上午表示，此事歧見不大，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜溝通喝茶，問題可以迎刃而解，但若要火車對撞，那就太不可思議。

針對財劃法爭議，謝龍介說，他個人對卓榮泰沒什麼意見，還肯定過去調和鼎鼐的功能，但這一年多來看不到，被政治議題拉著走，現在塵埃落定，希望回到身為「大師兄」的卓榮泰，兩院能夠坐下來。

謝龍介認為，其實財劃法歧見不大，相信財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿跟各縣市一對，問題就可以迎刃而解，雙方各有基本立場，就院長找院長溝通，喝杯茶，問題可以迎刃而解，如果各要堅持，一個要抓權錢，地方正在嗷嗷待哺，立法院是民意機構，為人民發聲，如果這樣都可以火車對撞，那就太不可思議，就讓兩位院長發揮智慧。

美國在台協會（AIT）稱中國大陸扭曲二戰文件，企圖藉此正當化對台主權時指出，北京敘事錯誤，這些文件沒有決定台灣最終政治地位。對此，謝龍介說，請美國好朋友用正式公函，最好在聯合國提案，承認中華民國，讓中華民國能夠加入聯合國，請AIT、國務院跟美國總統川普建議一下，跟國際媒體發聲順道一提，建議提案中華民國重返聯合國。

謝龍介 中華民國 美國在台協會

