財劃法爭議 黃國昌嗆綠抓到法條小辮子就痛打

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷應翠梅／台北報導

有關財政收支劃分法出現分配爭議，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨表示，民進黨政府小鼻子小眼睛，抓到一個小辮子就要痛打一頓，只是凸顯執政黨的荒謬跟可笑，直到現在依然在政治鬥爭，「回復到七二六（首波大罷免投票）以前的嘴臉，賴清德總統跟行政院長卓榮泰一模一樣」。

黃國昌坦言，國民黨當初提出的水平分配版本，「的確會讓錢無法完全分配出去」，但台中市長盧秀燕說得很中肯，現在不是修法的問題，而是如何公平合理地分配，也展現執政者有無心思面對地方建設需要的財源。

針對財劃法的修法爭議，台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，關於分配公式的小瑕疵，導致三百四十五億元未能分配，只要針對這點修正即可，立法院可提案快速修法，不用等政院提對案，免得中央藉此對財劃法全盤翻案。

黃國昌昨接受廣播節目專訪，談及財劃法出現分配問題，他直言在民進黨政府挑起的爭議裡面，水平分配公式只是其中一個小問題，只不過執政黨小鼻子小眼睛、完全不負責任，「好像抓到一個小辮子就想要痛打一頓」，看在人民眼中卻只是凸顯其荒謬跟可笑。

黃國昌指出，民進黨長年主張修正財政收支劃分法，包括外交部長林佳龍、行政院副院長鄭麗君等人，過去高喊不修法就睡不著覺、半夜會流冷汗被嚇醒，因地方首長沒經費建設，就連時任行政院長賴清德也是如此，結果執政後錢跟權都掌握在手裡，卓榮泰去年甚至公開聲稱「現有版本就是最好的版本」。

此外，民進黨立委蔡易餘昨為農業縣請命，質疑藍白修正的財劃法未縮短城鄉差距。他主張，分配權重的「財產稅成長率指標」應改為「農地比例」。

