卓揆邀地方首長談財劃法…盧秀燕嘆白跑一趟 籲中央拿出誠意

聯合報／ 記者余采瀅賴香珊／連線報導
行政院9月13日邀22縣市首長討論如何解決統籌分配稅款分配爭議，台中市長盧秀燕昨受訪認為此行「白跑一趟」。記者余采瀅／攝影
行政院長卓榮泰邀請廿二縣市首長會商財劃法爭議後，風波仍未止息。台中市長盧秀燕昨表示，應行政院之邀北上開會，結果只是當縣市長面前抨擊立法院，白跑一趟很可惜，呼籲拿出誠意解決問題。南投縣長許淑華說，盼中央盡快確定一般性補助款

盧秀燕表示，中市府初估被砍掉補助款二百五十億元，行政院十三日邀請縣市長北上開會，「以為中央要還補助給我們，但去了行政院，發現叫我們來的目的，只是當所有縣市首長面前抨擊立法院，讓我們有白跑一趟的情況」。

「中央把錢砍掉了，叫人上去台北不解決問題，又罵一頓立法院，真的很可惜。」盧說，行政院有誠意的話還來得及做，因為很多縣市還在編預算，台中明年度總預算案暫定版雖已送市議會，但還能調整。

南投縣明年度總預算案昨經縣務會議通過，預計十月送議會審議。許淑華說，不少縣市政府難以編列預算，主因是中央變相把一般性補助當成計畫性補助款，導致地方無法像過去依照統籌分配稅款、一般性補助款來編列預算。

許淑華說，未來一般性補助款是否明定公式入法，地方尊重中央決議，但希望給地方穩定、可預期的財源，才能編列預算，再次呼籲中央能跟地方政府一同體恤民生需求，盡快確定一般性補助款。

行政院 補助款 盧秀燕 財劃法 統籌分配稅款

