捷運補助款被大砍 地方須舉債

補助款爭議延燒，台北、新北、桃園、台中等地正推動的捷運建設面臨補助款縮水困境，恐將舉債來補足缺口；北市府嘆，行政院「左手給、右手扣」，手法變本加厲，過往中央給地方的捷運建設補助款幾乎不會砍，若有微調會在隔年補回，函文交通部詢問明年或之後是否補回，也沒給正面回應。

北市捷運補助款被大砍六百五十億元，台北市長蔣萬安上周赴政院表達不滿。行政院發言人李慧芝卻暗酸，十年來北市多拿統籌款超過四千億元，相信市府可以妥善規畫使用，還提到「北市府尚有兩百六十九億元歲計賸餘，一定能好好照顧市民」。

北市府副發言人蔡畹鎣反擊說，行政院「左手給、右手扣」，手法變本加厲，繼違法統刪一般性補助款、惡修黑箱補助辦法後，一向由中央支出的校園電費補助、公園路燈電費補助要地方付，連中央開出的租屋補貼支票都甩鍋地方埋單，「中央不做，還好意思戲謔地方能好好照顧市民」，行政院終於承認砍補助款，「市民無法接受」。

蔡表示，北市府以一一五年預算數推估，一一六年將新增鉅額負擔，包含年度總預算案收支差短一百七十一億元；捷運建設一一六年度北市增加負擔款（含中央減少補助數）一百八十二億元；一般性補助款較一一四年減一百億元，北市共增加四百五十三億元負擔，大於統籌分配款增加的四百四十二億元。

「中央大砍補助款，地方勢必舉債，否則無力支付工程款。」北市捷運局長鄭德發說，這些被砍的預算全是工程費，對捷運土建、機電、水環、軌道系統工項均會受影響；如果中央補助款沒下來，後續只能向議會提案讓市府先代墊，否則工程做不下去。

信義線東延段 恐受影響

外界關注今年底、明年初將完工通車的信義線東延段是否受影響？鄭表示，不能讓財務問題影響捷運工程，這個代價太高了。

新北市長侯友宜昨說，新北捷運建設近期遭中央刪減九十億元補助，砍幅達百分之七十二，中央與地方事權分配須盡速釐清與溝通，而非採申請制模糊處理。

桃園捷運綠線、綠線延伸中壢、棕線和新北三鶯線延伸桃園八德等，都申請中央補助，明年各工程補助款遭刪減，綠線申請四十二點八三億元，中央砍卅四點五八億元，僅核定八點二五億元。綠線延伸中壢砍十九點五二億元，棕線、三鶯線延伸八德各短少十四點一億、九千一百萬元等；以綠線為例，每年衍生利息約六千多萬元。

台中市捷工局長蘇瑞文說，攸關台中交通動脈的捷運藍線今年六月動工，今年預估工程總經費一七四億元，向中央申請補助四十二點一二億元，中央核定不到二億元，缺口四十億餘元將舉債補足。

高雄市捷運局表示，明年捷運工程預算包含目前興建中的捷運黃線、岡山路竹線港林園線，向中央申請補助一百卅八億元，因財劃法爭議，僅獲中央補助卅五億元，短缺高達一○三億元。

政院：統籌款增 可善運用

對於地方政府相關反映，行政院發言人李慧芝昨在臉書發文，說明財政收支劃分法修法的影響，提及地方自治事權必須回歸；她以假設台北市明年捷運建設要自付六十億元為例表示，蓋十年要付六五○億元，但統籌稅款暴增四百億元，十年可以多拿四千億元，相信可以妥善規畫運用。