政院：台北、台中統籌款增加金額居冠且有歲計賸餘 應能好好照顧市民

行政院日前邀縣市長共商財劃法爭議解方，台北市長蔣萬安質疑中央刪減捷運經費，台中市長盧秀燕則盼中央展現誠意，別再藉修法拖延或消減地方財源。行政院稱，台北、台中新增的統籌分配稅款名列全國前五，還有歲計賸餘，「相信台北跟台中市，在獲得中央大幅挹注之後，都能夠好好照顧市民」。

行政院發言人李慧芝指出，依據新版財劃法，明年中央要分給地方的統籌分配稅款，是大幅增加了4165億元，來到8841億元，總計明年度中央要挹注給地方的金額來到1兆1650億元，創下史上新高，相較之下，中央卻是要舉債2992億元。

李慧芝舉例，台北市明年度統籌分配稅款大幅增加440億元以上，整體來說挹注給台北市金額達來到1317億元，比今年大幅增加275億元，這些數字都是全國之冠，此外台北市財政體質非常良好，歲計賸餘還有269億元，都能好好規劃使用。

李慧芝提到，台中市統籌分配稅款明年也會大幅增加295億元，整體來說中央明年要挹注給台中市的金額，來到了993億元，比今年增加128億元，排名也在全國前五名。另外台中還有歲計賸餘42億元，相信台北跟台中市，在獲得中央大幅挹注之後，都能夠好好照顧市民。