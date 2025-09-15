財劃法攻防引盧秀燕批白跑一趟 政院：台北、台中獲大幅挹注

行政院日前邀22縣市長交流財政收支劃分法議題，台中市長盧秀燕當天親自出席，但她15日表示，行政院只是當縣市長面前抨擊立法院，讓大家白跑一趟。對此，行政院發言人李慧芝重申，明年度中央挹注地方金額創史上最高，相信台北跟台中獲得中央大幅挹注之後，都能夠好好照顧市民。

行政院13日邀集22位縣市首長，針對財政收支劃分法及補助辦法進行交流。盧秀燕今接受媒體聯訪時表示，當天行政院叫大家去的目的，只是當所有的縣市長面前抨擊立法院，讓大家好像白跑一趟；希望行政院還是拿出誠意，把砍掉各縣市的預算，包括台中市的250億元，都能夠補回來。

針對財劃法相關議題，李慧芝表示，依據新版財劃法，明年中央要分給地方的統籌分配稅款，是大幅增加了4,165億元，來到8,841億元，總計明年度中央要挹注給地方的金額來到1兆1,650億元，創下史上新高，相較之下，中央卻是要舉債2,992億元。

李慧芝提到，而在台北市的部分，明年度統籌分配稅款大幅增加440億元以上，整體來說挹注給台北市金額達來到1,317億元，比今年大幅增加275億元，這些數字都是全國之冠，此外台北市財政體質非常良好，歲計賸餘還有269億元，都能好好規劃使用。

李慧芝指出，另外，台中市統籌分配稅款部分，明年也會大幅增加295億元，整體來說中央明年要挹注給台中市的金額，來到了993億元，比今年增加128億元，排名也在全國前五名。另外台中還有歲計賸餘42億元，相信台北跟台中市，在獲得中央大幅挹注之後，都能夠好好照顧市民。