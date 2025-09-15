【重磅快評】怪張善政、蔣萬安未修財劃法？陳其邁的問題大了

大罷免之後，賴清德總統才說要與民休養生息，但行政院卻又拿著財劃法揮刀在野陣營。最奇特的是高雄市長陳其邁，他未敦促中央修法或調整作法，竟批桃園市張善政及台北市長蔣萬安，怪兩人當行政院長、立委時為何不修財劃法？讓人懷疑陳的認知是否出了問題？好歹他也過行政院副院長、立委，甚至代理黨主席，財劃法不修，怎不先自我檢討呢？

財政收支劃分法修法的公式小瑕疵在民進黨刻意操作下變成朝野、中央與地方關係再度緊張。前天行政院長卓榮泰邀地方政府會商，高雄市長陳其邁砲口指向張善政及蔣萬安，指「張市長做過院長，蔣市長當過立委！以前為什麼不修？」。面對陳其邁的意氣之言，張善政不慍不火，理性和緩回應「財劃法修法是藍綠共識，許久未修藍綠都有責任，修法應先求有再求好」，展現當過閣揆的政治高度。

由於行政院在這場會議未展現解決誠意，根本無意提出修法版本及調整作法，擺明就是要繼續修理在野佔多數的地方政府。正如台中市長盧秀燕今天所言，本來以為中央要還補助給地方，但去了行政院，發現叫我們來的目的，只是當所有縣市首長面前抨擊立法院，讓我們白跑一趟。

不過，卓榮泰邀地方會商，本來就被解讀會是一場鴻門宴，在會中罵立法院也不足為奇；但陳其邁嗆張善政及蔣萬安卻顯突兀。陳其邁的語氣中盡顯火氣，卻也失了準頭，和昔日陳立委的犀利根本判若兩人，更讓人懷疑陳其邁的「暖男市長」是不是裝出來的？陳其邁的插曲卻成這場會議的主調。

陳其邁批張、蔣不過短短三句話，但卻出現極大的個人認知問題。陳其邁指張善政做過院長，蔣市長當過立委，以前為什麼不修財財法？張善政的確做過行政院長，但卻是在馬政府的末期，擔任院長期間也不過3個月20天，陳其邁指責張善政，那任期比張長的蘇貞昌、游錫堃、謝長廷、陳建仁、賴清德、林全、張俊雄等人是不是都該檢討？其中蘇貞昌還當過兩次院院長，現任總統賴清德也當1年4月，和現任院長卓榮泰相當，是不是更該反躬自省？

陳其邁罵人前可能沒先看看自己的「輝煌」經歷。 他自己也過行政院副院長1年5月，比張善政的1年1月還久；論立委資歷，陳其邁更是亮眼，他當過第3屆至第5屆區域立委、以及第8屆和第9屆不分區立委，前者任期6年，不分立區立委更當了6年9個月，前後擔任立委逾12年，兩次任期都獲公督盟評鑑為優秀立委，甚至是前三名，怎麼看都比只當5年2月立委的蔣萬安更有機會修財劃法，更何況修財劃法一直是民進黨的主張，陳其邁也代理過黨主席，難道他忘掉過去這段資歷？

民進黨在大罷免之後換上戰狼秘書長徐國勇，他受不了民眾黨主席黃國昌質疑柯文哲獲交保當晚，府院黨高層齊聚總統府，隨後北檢宣布抗告，竟批黃國昌「無病呻吟，有病不醫的壞習慣要改過來」，民眾黨反擊賴政府已插上葉克膜。從陳其邁批張善政及蔣萬安的行徑來看，也許徐國勇給黃國昌的建議更可以提供陳其邁參考。