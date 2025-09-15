侯友宜：新北捷運經費被卡90億　盼中央釐清事權分配

快訊

中央社／ 新北15日電

新北市長侯友宜今天表示，中央應以現有財劃法精神，儘速分配新台幣345億統籌分配稅款，且新北捷運工程經費被卡了90億元，籲中央盡快將事權分配原則訂清楚，讓地方有所依循。

行政院日前表示，新版財劃法因公式錯誤導致統籌分配稅款有345億無法完全分配，且事權未隨錢調整，導致錢到了地方、事卻還在中央的狀況。政院昨天表示，將提出符合均衡台灣與城鄉的財劃法修法，盼朝野支持。

侯友宜今天出席新北捷運員工子女非營利幼兒園啟用典禮時受訪表示，財劃法已經通過，地方有編預算的時間壓力，政院應按照現有財劃法，把公式原則定出來，就能立即補這次的不足。行政院說要重新修法，但修法不是討論一次就能決定，就時間效率而言都來不及，呼籲中央以現有財劃法精神，儘速分配345億統籌分配稅款。

侯友宜也說，在事權分配上中央需跟地方做協調與溝通，不要一直說要用申請制，事權分配原則訂清楚，地方才能有所依循。例如新北捷運興建經費最近被卡了90億，少了72%補助，捷運系統到底是中央的權責，還是地方該補足，分配比例要多高，有權責的單位在中央，希望中央儘速把權責釐清楚，讓地方好好做事。

【重磅快評】怪張善政、蔣萬安未修財劃法？陳其邁的問題大了

大罷免之後，賴清德總統才說要與民休養生息，但行政院卻又拿著財劃法揮刀在野陣營。最奇特的是高雄市長陳其邁，他未敦促中央修法...

影／財劃法爭議…南投點名4縣市受益最大 許淑華喊話中央給穩定財源

南投縣明年度總預算案彙編完成，今經縣務會議通過，預計10月送縣議會審議。主計處分析點出，統籌分配稅款雖增加，補助若減少，...

都市分配比例太高 綠委盼考量農地比例

「《財劃法》讓人口多都市拿更多分配款，應修法照顧農業縣市！」綠委蔡易餘15日召開記者會，呼籲拿掉《財劃法》的10%「財產稅成長率」指標，改成農地比例計算，讓偏鄉與農業縣市也能均衡發展。他強調，東京與首爾都放棄統籌分配款，台北卻新增最多，恐擴大城鄉差距。蔡也呼籲藍白農業縣市立委支持他的提案。

財劃法恐增加地方貪汙 民團盼審慎修法

「地方政府每年平均超過8百件貪汙案件，《財劃法》應妥善修正，否則給地方更多錢只會打水漂！」公督盟執行長張宏林15日於記者會強調，地方不能只分錢，卻不承擔更多責任，盼財權與事權也要一併檢討；青年世代共好協會理事長張育萌呼籲，此次《財劃法》修正，盼立法院別像去年底缺乏討論就強渡關山。

統籌款卡關、補助遭砍 侯友宜籲盡速撥款

財政劃分法雖已三讀通過，但中央至今未撥付今年度345億元統籌分配款，引發地方政府反彈。新北市長侯友宜今出席捷運南機廠暨非...

北市統籌款增400億元 政院：有人多咬一口、就有人少一口

財劃法爭議持續延燒，行政院上周邀地方政府共商解方，台北市長蔣萬安在會中提出捷運經費10年將被大砍650億元。行政院發言人...

