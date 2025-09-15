侯友宜：新北捷運經費被卡90億　盼中央釐清事權分配

新北市長侯友宜今天表示，中央應以現有財劃法精神，儘速分配新台幣345億統籌分配稅款，且新北捷運工程經費被卡了90億元，籲中央盡快將事權分配原則訂清楚，讓地方有所依循。

行政院日前表示，新版財劃法因公式錯誤導致統籌分配稅款有345億無法完全分配，且事權未隨錢調整，導致錢到了地方、事卻還在中央的狀況。政院昨天表示，將提出符合均衡台灣與城鄉的財劃法修法，盼朝野支持。

侯友宜今天出席新北捷運員工子女非營利幼兒園啟用典禮時受訪表示，財劃法已經通過，地方有編預算的時間壓力，政院應按照現有財劃法，把公式原則定出來，就能立即補這次的不足。行政院說要重新修法，但修法不是討論一次就能決定，就時間效率而言都來不及，呼籲中央以現有財劃法精神，儘速分配345億統籌分配稅款。

侯友宜也說，在事權分配上中央需跟地方做協調與溝通，不要一直說要用申請制，事權分配原則訂清楚，地方才能有所依循。例如新北捷運興建經費最近被卡了90億，少了72%補助，捷運系統到底是中央的權責，還是地方該補足，分配比例要多高，有權責的單位在中央，希望中央儘速把權責釐清楚，讓地方好好做事。