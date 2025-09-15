平衡城鄉差距 立委盼再修財劃法廢除「財產稅成長率」

立委蔡易餘15日召開「炒房指標out 農產加值in 財劃法再修 錯誤不只分母」記者會。他強調，為真正達到平衡城鄉差距的目標，此次修法應廢除「財產稅成長率」這項不公義的指標，並將能反映農業縣市貢獻的「糧食安全指標」納入權重。

蔡易餘指出，財劃法去年倉促修法最明顯的錯誤，就是公式中「分母被放大」的技術性疏失，導致本島及離島縣市的分配款項看得到、卻領不到。然而修正後，台北市依然是全國獲得最多統籌分配款的城市，持續吸納全國資源。

蔡易餘引述國際案例指出，日本的東京都自1954年以來，已連續72年未領取中央的「普通交付稅」；韓國首爾市也至少有25年未領取相關補助款。縱使日本、韓國與台灣的稅制不同，日韓精神均為－首都不再與其他鄉鎮競爭統籌分配款。

蔡易餘認為，反觀台北市是台灣首都，也是全台公司企業聚集的所在地，捷運交通亦相對完善，但在這次修法後，統籌分配新增的部分又比其他縣市還要多，更嚴重背離「縮小城鄉差距」的立法初衷。

蔡易餘表示，去年修法將縣市「土地面積」權重從20%砍半至10%，卻新增了10%的「財產稅成長率」指標。該指標包含地價稅、房屋稅、土地增值稅等，其本質就是「炒房炒地皮指標」，等於是哪個縣市房價漲得越快、土地炒得越兇，就能分到越多錢。

蔡易餘提到，2024年全國土地增值稅收中，光是六都就佔了超過八成。他抨擊，新法無疑是變相鼓勵地方政府依賴炒房稅收，懲罰那些默默守護農地、肩負台灣糧食安全的農業縣市，更嚴重背離了「調劑財政盈虛、縮小城鄉差距」的立法初衷。

為此，蔡易餘鄭重主張，為真正達到平衡城鄉差距的目標，此次修法應廢除「財產稅成長率」這項不公義的指標，並將能反映農業縣市貢獻的「糧食安全指標」納入權重。他強調，唯有正視農業的價值，才能讓資源合理分配。

蔡易餘公開呼籲，民進黨籍立委包含陳冠廷、劉建國、賴惠員、陳亭妃、郭國文、邱議瑩等委員們，一定會支持這樣的修法方向；希望藍營包含嘉義縣立委王育敏、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、立委丁學忠、台南市立委謝龍介等農業縣市首長與立委們，在這次修正錯誤的機會下，應該要站在農業縣的立場，共同支持納入「糧食安全指標」。