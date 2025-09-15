綠委盼未來財劃法修法 糧食安全納分配指標

行政院定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行解決。民進黨立委蔡易餘今天指出，新版財劃法中新增的「財產稅成長率指標」，是在懲罰肩負台灣糧食安全的農業縣市，呼籲未來修法時應將此指標廢除，並納入糧食安全指標。

行政院13日分批與地方政府共商財劃法及事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行解決，行政院未來會提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。

蔡易餘今天在立法院召開記者會指出，在野去年強行通過的財劃法修正案，不僅修法程序粗糙，也出現分配公式分母錯誤等問題，背離平衡地方發展目標。

蔡易餘表示，針對普通統籌分配稅款分配的指標及權數，在野去年修法時，將縣市土地面積權重從20%砍半至10%，也新增10%的財產稅成長率指標（地價稅、房屋稅、土地增值稅等），將變成哪個縣市房價漲得越快、土地炒得越兇，就能分到越多錢，變相鼓勵地方政府依賴炒房稅收，懲罰守護農地、肩負台灣糧食安全的農業縣市。

蔡易餘說，為達到平衡城鄉差距的目標，未來修法時應廢除財產稅成長率這項不公義的指標，並將能反映農業縣市貢獻的「糧食安全指標」納入權重，等同將財產稅成長率置換為糧食安全指標，唯有正視農業的價值，才能讓資源合理分配。

此外，世代共好協會理事長張育萌等人今天也在立法院召開記者會，呼籲立法院應記取財劃法的教訓、認真檢討，面對接下來的修法，務必要仔細嚴謹以對、進行充分討論，且權責劃分並重，切勿因縣市長施壓而再次倉促草率，重蹈覆轍。