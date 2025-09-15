綠委盼未來財劃法修法 糧食安全納分配指標

快訊

中央社／ 台北15日電

行政院定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行解決。民進黨立委蔡易餘今天指出，新版財劃法中新增的「財產稅成長率指標」，是在懲罰肩負台灣糧食安全的農業縣市，呼籲未來修法時應將此指標廢除，並納入糧食安全指標。

行政院13日分批與地方政府共商財劃法及事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行解決，行政院未來會提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。

蔡易餘今天在立法院召開記者會指出，在野去年強行通過的財劃法修正案，不僅修法程序粗糙，也出現分配公式分母錯誤等問題，背離平衡地方發展目標。

蔡易餘表示，針對普通統籌分配稅款分配的指標及權數，在野去年修法時，將縣市土地面積權重從20%砍半至10%，也新增10%的財產稅成長率指標（地價稅、房屋稅、土地增值稅等），將變成哪個縣市房價漲得越快、土地炒得越兇，就能分到越多錢，變相鼓勵地方政府依賴炒房稅收，懲罰守護農地、肩負台灣糧食安全的農業縣市。

蔡易餘說，為達到平衡城鄉差距的目標，未來修法時應廢除財產稅成長率這項不公義的指標，並將能反映農業縣市貢獻的「糧食安全指標」納入權重，等同將財產稅成長率置換為糧食安全指標，唯有正視農業的價值，才能讓資源合理分配。

此外，世代共好協會理事長張育萌等人今天也在立法院召開記者會，呼籲立法院應記取財劃法的教訓、認真檢討，面對接下來的修法，務必要仔細嚴謹以對、進行充分討論，且權責劃分並重，切勿因縣市長施壓而再次倉促草率，重蹈覆轍。

影／財劃法爭議…南投點名4縣市受益最大 許淑華喊話中央給穩定財源

南投縣明年度總預算案彙編完成，今經縣務會議通過，預計10月送縣議會審議。主計處分析點出，統籌分配稅款雖增加，補助若減少，...

都市分配比例太高 綠委盼考量農地比例

「《財劃法》讓人口多都市拿更多分配款，應修法照顧農業縣市！」綠委蔡易餘15日召開記者會，呼籲拿掉《財劃法》的10%「財產稅成長率」指標，改成農地比例計算，讓偏鄉與農業縣市也能均衡發展。他強調，東京與首爾都放棄統籌分配款，台北卻新增最多，恐擴大城鄉差距。蔡也呼籲藍白農業縣市立委支持他的提案。

財劃法恐增加地方貪汙 民團盼審慎修法

「地方政府每年平均超過8百件貪汙案件，《財劃法》應妥善修正，否則給地方更多錢只會打水漂！」公督盟執行長張宏林15日於記者會強調，地方不能只分錢，卻不承擔更多責任，盼財權與事權也要一併檢討；青年世代共好協會理事長張育萌呼籲，此次《財劃法》修正，盼立法院別像去年底缺乏討論就強渡關山。

統籌款卡關、補助遭砍 侯友宜籲盡速撥款

財政劃分法雖已三讀通過，但中央至今未撥付今年度345億元統籌分配款，引發地方政府反彈。新北市長侯友宜今出席捷運南機廠暨非...

北市統籌款增400億元 政院：有人多咬一口、就有人少一口

財劃法爭議持續延燒，行政院上周邀地方政府共商解方，台北市長蔣萬安在會中提出捷運經費10年將被大砍650億元。行政院發言人...

蔡易餘喊話藍白立委：財劃法修正應將炒房指標改為農地比例

財政收支劃分法爭議持續，民進黨嘉義立委蔡易餘今為農業縣請命，他主張將分配權重的「財產稅成長率」改為「農地比例」，藉此守護...

