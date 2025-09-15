影／財劃法爭議…南投點名4縣市受益最大 許淑華喊話中央給穩定財源

南投縣明年度總預算案彙編完成，今經縣務會議通過，預計10月送縣議會審議。主計處分析點出，統籌分配稅款雖增加，補助若減少，對南投等財政艱困縣市負擔恐沒減輕，受益最大的是台北、新北、桃園、台中；縣長許淑華則再向中央喊話，希望中央體恤地方民生需求，給予地方穩定財源，盡快確定一般性補助款。

主計處今天於縣務會議報告，115年度總預算案彙編結果，歲入及歲出預算總額均為351億7884萬元2000元，其中歲入預算較去年增加6億700萬9000元，主要是因為中央統籌分配款增加，但歲出預算也較去年增加18億9075萬5000元，係因編列轉運站用地取得、垃圾處理計畫、外轆排水治理及長照等費用。

而今年財劃法修正通過後，明年度統籌分配稅款增加，地方自有財源大幅提升，但中央也已預告將提高地方在一般性及計畫性補助款的自籌比例，因此地方財政負擔恐沒減輕多少，該處仍會秉持量入為出原則，依施政重點妥善配置運用財源。

主計處長陳美秀補充說明，根據中央資料，南投114年統籌分配及補助款總額為279億元，115年則為289億元，看起來增加10億元，未來還要討論事權下放、補助款比例等問題，但114年對比113年總額多17億元，其實明年沒比今年好。

陳在會中也提到，就目前相關資料來看，在統籌分配稅款受益最大的是台北、新北、桃園、台中4縣市，其次為新竹縣市、台東、花蓮，南投落在中等，比去年差一點，有的縣市更是差很多，因此未來像南投等財政艱困縣市更要爭取合理化。

許淑華說，南投縣明年度總預算雖已編列完成，十月可送縣議會定期會審議，但今年不少縣市政府難以編列預算，主因是中央變相把一般性補助當計畫性補助款，導致地方無法像過去依被視為穩定財源的統籌分配款、一般性補助款來編列預算。

而統籌分配稅款雖有增加，但因現在一般性和計畫型補助款與過去造成非常大差距，也使得地方政府無法穩定編列預算，做好每一年度的執行，縣府將繼續向中央建議去做調整，對於未來一般性補助是否明訂公式入法，地方都尊重相關決議。