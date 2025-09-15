行政院邀縣市長交流財劃法 盧秀燕：像白跑一趟

快訊

中央社／ 台中15日電

行政院13日邀縣市長交流財政收支劃分法議題，台中市長盧秀燕今天表示，還以為行政院要還給地方政府被砍的預算，卻只是當縣市長面抨擊立法院，讓大家好像有白跑一趟情形。

當天北上與會的盧秀燕會中重申關鍵不在修法，而在計算方式是否正確。只要採合理算式，龐大餘額就能分配出去，各縣市受益，呼籲中央展現誠意，別再藉修法拖延或削減地方財源。

盧秀燕上午在台中市議會接受媒體聯訪表示，絕大部分縣市長以為出席是行政院要幫地方解決財政問題，如台中截至目前被砍新台幣250億元，原以為要還給地方，結果有人坐一上午或一下午，好像行政院只是要當縣市長面抨擊立法院。

她說，既然縣市長那麼誠意應行政院邀請到台北市開會，希望行政院還是拿出誠意，補回各縣市被砍的預算，包括台中的250億元，否則砍了錢，叫人家開會又不解決問題，只是想在大家面前罵一頓立法院，真的很可惜。

盧秀燕表示，原本以為行政院是要宣布發回被砍掉的預算，結果似乎沒有，如果行政院還有誠意，還來得及做，目前很多縣市還在編預算案，台中總預算案暫定版雖已送進台中市議會，也還可再調整。

行政院 盧秀燕

相關新聞

影／財劃法爭議…南投點名4縣市受益最大 許淑華喊話中央給穩定財源

南投縣明年度總預算案彙編完成，今經縣務會議通過，預計10月送縣議會審議。主計處分析點出，統籌分配稅款雖增加，補助若減少，...

都市分配比例太高 綠委盼考量農地比例

「《財劃法》讓人口多都市拿更多分配款，應修法照顧農業縣市！」綠委蔡易餘15日召開記者會，呼籲拿掉《財劃法》的10%「財產稅成長率」指標，改成農地比例計算，讓偏鄉與農業縣市也能均衡發展。他強調，東京與首爾都放棄統籌分配款，台北卻新增最多，恐擴大城鄉差距。蔡也呼籲藍白農業縣市立委支持他的提案。

財劃法恐增加地方貪汙 民團盼審慎修法

「地方政府每年平均超過8百件貪汙案件，《財劃法》應妥善修正，否則給地方更多錢只會打水漂！」公督盟執行長張宏林15日於記者會強調，地方不能只分錢，卻不承擔更多責任，盼財權與事權也要一併檢討；青年世代共好協會理事長張育萌呼籲，此次《財劃法》修正，盼立法院別像去年底缺乏討論就強渡關山。

統籌款卡關、補助遭砍 侯友宜籲盡速撥款

財政劃分法雖已三讀通過，但中央至今未撥付今年度345億元統籌分配款，引發地方政府反彈。新北市長侯友宜今出席捷運南機廠暨非...

北市統籌款增400億元 政院：有人多咬一口、就有人少一口

財劃法爭議持續延燒，行政院上周邀地方政府共商解方，台北市長蔣萬安在會中提出捷運經費10年將被大砍650億元。行政院發言人...

蔡易餘喊話藍白立委：財劃法修正應將炒房指標改為農地比例

財政收支劃分法爭議持續，民進黨嘉義立委蔡易餘今為農業縣請命，他主張將分配權重的「財產稅成長率」改為「農地比例」，藉此守護...

