行政院邀縣市長交流財劃法 盧秀燕：像白跑一趟

行政院13日邀縣市長交流財政收支劃分法議題，台中市長盧秀燕今天表示，還以為行政院要還給地方政府被砍的預算，卻只是當縣市長面抨擊立法院，讓大家好像有白跑一趟情形。

當天北上與會的盧秀燕會中重申關鍵不在修法，而在計算方式是否正確。只要採合理算式，龐大餘額就能分配出去，各縣市受益，呼籲中央展現誠意，別再藉修法拖延或削減地方財源。

盧秀燕上午在台中市議會接受媒體聯訪表示，絕大部分縣市長以為出席是行政院要幫地方解決財政問題，如台中截至目前被砍新台幣250億元，原以為要還給地方，結果有人坐一上午或一下午，好像行政院只是要當縣市長面抨擊立法院。

她說，既然縣市長那麼誠意應行政院邀請到台北市開會，希望行政院還是拿出誠意，補回各縣市被砍的預算，包括台中的250億元，否則砍了錢，叫人家開會又不解決問題，只是想在大家面前罵一頓立法院，真的很可惜。

盧秀燕表示，原本以為行政院是要宣布發回被砍掉的預算，結果似乎沒有，如果行政院還有誠意，還來得及做，目前很多縣市還在編預算案，台中總預算案暫定版雖已送進台中市議會，也還可再調整。