統籌款卡關、補助遭砍 侯友宜籲盡速撥款

財政劃分法雖已三讀通過，但中央至今未撥付今年度345億元統籌分配款，引發地方政府反彈。新北市長侯友宜今出席捷運南機廠暨非營利幼兒園啟用典禮時呼籲，中央應依照現行財劃法公式儘速分配資源，否則將嚴重影響地方編預算與市政推動，「只要把公式和原則訂出來，就能立即補足這一次的不足。」

侯友宜指出，各地方政府均有預算編列的時程壓力，尤其是關鍵基礎建設正在進行中，若遲未收到統籌分配款，恐將造成工程延宕。他強調，即便中央有意修法，也須經充分討論與立院程序，時間、效率都不來不及，因此更應在既有法制下「先撥款、再談制度調整」。

侯友宜更直言，新北捷運建設近期遭中央刪減90億元補助，砍幅高達72%，讓地方財政吃緊。他認為，中央與地方在「事權分配」上須儘速釐清與溝通，包括哪些屬於中央主責、哪些由地方負擔，都應講明白，而非採「申請制」模糊處理，「你只要原則清楚，地方就可以有依據去編列預算、推動建設。」

針對一般性與計畫性補助款也可能遭取消，侯友宜坦言，這些補助多為中央依法應執行的項目，若未說清楚、講明白，就形同變相收回財源，等同地方還是沒拿到錢。他呼籲，中央應與地方協調，明確列出各項補助、負擔比例與事權劃分，否則財劃法雖過，地方實際能動用的資源仍非常有限。

侯友宜強調，不論是民生建設、教育政策或社會福利，地方都需掌握資源總量與分配原則，才能有效施政，否則只會因財務不明、責任不清而停滯不前。他最後強調，希望中央與地方能齊心協力，在既有法律架構下合作，讓整體建設不中斷、人民福祉不受損。