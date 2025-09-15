快訊

統籌款卡關、補助遭砍 侯友宜籲盡速撥款

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜呼籲，中央應依照現行財劃法公式儘速分配資源，否則將嚴重影響地方編預算與市政推動。記者張策／攝影
新北市長侯友宜呼籲，中央應依照現行財劃法公式儘速分配資源，否則將嚴重影響地方編預算與市政推動。記者張策／攝影

財政劃分法雖已三讀通過，但中央至今未撥付今年度345億元統籌分配款，引發地方政府反彈。新北市長侯友宜今出席捷運南機廠暨非營利幼兒園啟用典禮時呼籲，中央應依照現行財劃法公式儘速分配資源，否則將嚴重影響地方編預算與市政推動，「只要把公式和原則訂出來，就能立即補足這一次的不足。」

侯友宜指出，各地方政府均有預算編列的時程壓力，尤其是關鍵基礎建設正在進行中，若遲未收到統籌分配款，恐將造成工程延宕。他強調，即便中央有意修法，也須經充分討論與立院程序，時間、效率都不來不及，因此更應在既有法制下「先撥款、再談制度調整」。

侯友宜更直言，新北捷運建設近期遭中央刪減90億元補助，砍幅高達72%，讓地方財政吃緊。他認為，中央與地方在「事權分配」上須儘速釐清與溝通，包括哪些屬於中央主責、哪些由地方負擔，都應講明白，而非採「申請制」模糊處理，「你只要原則清楚，地方就可以有依據去編列預算、推動建設。」

針對一般性與計畫性補助款也可能遭取消，侯友宜坦言，這些補助多為中央依法應執行的項目，若未說清楚、講明白，就形同變相收回財源，等同地方還是沒拿到錢。他呼籲，中央應與地方協調，明確列出各項補助、負擔比例與事權劃分，否則財劃法雖過，地方實際能動用的資源仍非常有限。

侯友宜強調，不論是民生建設、教育政策或社會福利，地方都需掌握資源總量與分配原則，才能有效施政，否則只會因財務不明、責任不清而停滯不前。他最後強調，希望中央與地方能齊心協力，在既有法律架構下合作，讓整體建設不中斷、人民福祉不受損。

侯友宜 新北捷運

相關新聞

影／財劃法爭議…南投點名4縣市受益最大 許淑華喊話中央給穩定財源

南投縣明年度總預算案彙編完成，今經縣務會議通過，預計10月送縣議會審議。主計處分析點出，統籌分配稅款雖增加，補助若減少，...

都市分配比例太高 綠委盼考量農地比例

「《財劃法》讓人口多都市拿更多分配款，應修法照顧農業縣市！」綠委蔡易餘15日召開記者會，呼籲拿掉《財劃法》的10%「財產稅成長率」指標，改成農地比例計算，讓偏鄉與農業縣市也能均衡發展。他強調，東京與首爾都放棄統籌分配款，台北卻新增最多，恐擴大城鄉差距。蔡也呼籲藍白農業縣市立委支持他的提案。

財劃法恐增加地方貪汙 民團盼審慎修法

「地方政府每年平均超過8百件貪汙案件，《財劃法》應妥善修正，否則給地方更多錢只會打水漂！」公督盟執行長張宏林15日於記者會強調，地方不能只分錢，卻不承擔更多責任，盼財權與事權也要一併檢討；青年世代共好協會理事長張育萌呼籲，此次《財劃法》修正，盼立法院別像去年底缺乏討論就強渡關山。

統籌款卡關、補助遭砍 侯友宜籲盡速撥款

財政劃分法雖已三讀通過，但中央至今未撥付今年度345億元統籌分配款，引發地方政府反彈。新北市長侯友宜今出席捷運南機廠暨非...

北市統籌款增400億元 政院：有人多咬一口、就有人少一口

財劃法爭議持續延燒，行政院上周邀地方政府共商解方，台北市長蔣萬安在會中提出捷運經費10年將被大砍650億元。行政院發言人...

蔡易餘喊話藍白立委：財劃法修正應將炒房指標改為農地比例

財政收支劃分法爭議持續，民進黨嘉義立委蔡易餘今為農業縣請命，他主張將分配權重的「財產稅成長率」改為「農地比例」，藉此守護...

