北市統籌款增400億元 政院：有人多咬一口、就有人少一口

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片
財劃法爭議持續延燒，行政院上周邀地方政府共商解方，台北市長蔣萬安在會中提出捷運經費10年將被大砍650億元。行政院發言人李慧芝說，「餅只有一塊，有人多咬一口、就有人少一口」，並強調台北市10年將多拿4000億統籌款，且北市「還有269億歲計賸餘，一定能好好照顧市民」。

行政院發言人李慧芝在臉書指出，內文以自問自答講解財劃法議題。包括財政收支劃分法已證實公式錯誤，拉大城鄉差距，削弱中央調節能力。明年地方統籌稅從4676億元暴增到8841億元，總計中央挹注地方來到1兆1650億元，創史上新高。而中央則是近年來首度舉債2992億元。

「餅只有一塊，有人多咬一口、就有人少一口。」李慧芝指出，中央過去幫台北負擔捷運費用至少6775億元，如今中南部正在捷運建設期，但是在新版財劃法衝擊下，中央大幅釋出財源，已經沒有能力給予同樣的補助。地方自治事權必需回歸，有能力就多做一點，如統籌稅款暴增超過400億元的台北。

李慧芝說，假設台北市明年捷運建設要多自付60億元，蓋10年付650億元，但這10年北市多拿的統籌稅會超過4000億元，退一萬步，8年也有3200億，相信可以妥善規劃使用。「對了，北市還有269億歲計賸餘，一定能好好照顧市民」。

