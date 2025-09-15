財劃法恐增加地方貪汙 民團盼審慎修法

「地方政府每年平均超過8百件貪汙案件，《財劃法》應妥善修正，否則給地方更多錢只會打水漂！」公督盟執行長張宏林15日於記者會強調，地方不能只分錢，卻不承擔更多責任，盼財權與事權也要一併檢討；青年世代共好協會理事長張育萌呼籲，此次《財劃法》修正，盼立法院別像去年底缺乏討論就強渡關山。

修法倉促爭議不斷

張育萌指出，其實去年底通過《財劃法》後，連江縣長王忠銘就曾擔心拿的比過去還要少，如今新《財劃法》第16條之1，離島與各縣市的分母、分子疏失，就讓很多地方政府叫苦連天。此外，新《財劃法》30條第3項，法條雖說「一般性補助款金額不能少於修正前編列數」，但因為文字沒訂好，行政院就採用「總款項」見解，當然會拿的比較少。

「如果當初藍白多討論，改用『各直轄市、各縣市』就不會出現這種狀況。」張育萌指出，如今《財劃法》修惡的亂象逐漸浮現：地方政府原本9月中就該送預算，讓9月底開議後縣市議員得審議，但如今因《財劃法》，各縣市的預算都不確定，恐壓縮審議時間，盼未來修法時要廣納各黨、中央與地方意見。

地方貪污比中央多

張宏林則指出，新《財劃法》若沒有檢討事權與財權分配，就是假改革，目的只是為了要癱瘓中央執政，他也批評藍白從國會擴權以來，修法就欠缺討論。張宏林說，地方的貪污案件每年約有8百多件，其實比中央高很多，若新《財劃法》又給地方更多錢，恐怕只會助長更多貪汙。

因此民團呼籲，未來立法院將啟動《財劃法》修正，在過程中應該廣納各方意見，與不同政黨、中央、地方與民間進行全面討論，並除了修正分子、分母以外，還要檢討事權與財權。

