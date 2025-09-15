快訊

都市分配比例太高 綠委盼考量農地比例

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委蔡易餘15日召開記者會，呼籲將新《財劃法》的「財產稅」指標換成「農地比例」，以兼顧城鄉發展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「《財劃法》讓人口多都市拿更多分配款，應修法照顧農業縣市！」綠委蔡易餘15日召開記者會，呼籲拿掉《財劃法》的10%「財產稅成長率」指標，改成農地比例計算，讓偏鄉與農業縣市也能均衡發展。他強調，東京與首爾都放棄統籌分配款，台北卻新增最多，恐擴大城鄉差距。蔡也呼籲藍白農業縣市立委支持他的提案。

台北拿太多錢了

蔡易餘表示，新版《財劃法》除了分子、分母有錯以外，第16條之1新增「財產稅增加率」包括地價稅、土地稅、房屋稅與土地增值稅，這樣形同變相鼓勵地方政府炒房，不僅讓資源區過度集中在都會區，更嚴重背離《財劃法》「縮小城鄉差距」的立法初衷。

他舉例說，東京已經連續72年沒有拿日本政府的統籌分配款，首爾從2001年開始也沒有再拿韓國政府的「普通交付稅（統籌分配款）」，因為這兩個地方都有經濟優勢，考量均衡發展下沒有領分配款，但反觀台北已經是台灣政經集中地，分配款在新《財劃法》中還是新增最多，恐讓城鄉差距愈來愈大。

盼農業藍委支持提案

「應該將『財產稅成長率』改成『農地比例』！」蔡易餘表示，以土地增值稅為例，全年稅收高達893億，其中六都就佔了81.4%、約727.6億，應該將此項指標拿掉，改成「農地比例」，讓農業縣市可以有更多收入興建地方建設，緩解城鄉差距。

被媒體問到，民進黨目前提案恐因國會居於少數而不會通過，蔡易餘回應說，民進黨的農業縣市立委，如嘉義、台南等會支持外，其實國民黨在雲林、嘉義等農業縣市也有區域與不分區立委，如丁學忠、張嘉郡、王育敏與謝龍介等人，盼他們能起義來歸、支持修法，讓農業縣市可以分到更多錢，而行政院也要提出對案供各界討論。

