蔡易餘喊話藍白立委：財劃法修正應將炒房指標改為農地比例

財政收支劃分法爭議持續，民進黨嘉義立委蔡易餘今為農業縣請命，他主張將分配權重的「財產稅成長率」改為「農地比例」，藉此守護台灣糧食安全，也公平反映農業縣市實質貢獻。由於民進黨為國會少數，他喊話國民黨立委支持這項主張，也盼政院能就此方向提出對案。

25年未修的財劃法，去年在藍白聯手下修正通過，近來卻產生分配公式錯誤爭議，行政院長卓榮泰13日邀地方共商事權分配、公式錯誤及城鄉差距被拉大等問題，同時定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行面對解決；他說，政院未來會另提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。

蔡易餘今天上午舉行「炒房指標out 農產加值in 財劃法再修 錯誤不只分母」記者會。他說，相較日本東京連續72年未拿中央政府的統籌分配稅款，韓國首爾也自2001年不再領取中央政府的普通交付稅，意即對外經濟較強的城市，不去與偏鄉或農業縣市搶資源，反觀藍白修正的財劃法，卻讓首都台北市佔優勢，新增的統籌分配稅款更是全國之最，矛盾又錯誤。

蔡易餘指出，當前財劃法第16-1條分配公式中，已將土地面積占比從20％降為10%，並新增「財產成長率」權數占比10%，而財產稅成長率包含地價稅、土地稅、房屋稅和土地等，實務上，無異是變相鼓勵地方政府依賴房地產炒作，更讓資源過度集中於高房價的都會區。

他說，以2024年土地增值稅為例，全年稅收達893億元，其中六都就估了高達81.4%，約727.6億元，足以說明城鄉差距嚴重程度，也凸顯財劃新法不僅無法解決問題，反而變相鼓勵地方政府繼續依賴炒房稅收，嚴重背離財劃法「調劑財政盈虛、縮小城鄉差距」的立法初衷，農業縣市發展更舉步維艱。

蔡易餘主張，應修正財劃法中不合理的「財產稅成長率」權重，改以「農地比例」計算，從鼓勵炒房變成守護農地，對以農業為主的縣市才會有利，至少符合稅制公平、縮小城鄉差距的訴求，他也喊話朝野農業縣立委響應支持，包括雲林立委張嘉郡、丁學忠，一同守護台灣的糧食安全。