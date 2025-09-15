閣揆邀地方首長談財劃法 盧秀燕：不解決又罵立院一頓「白跑一趟」

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
行政院9月13日邀22縣市首長討論如何解決統籌分配稅款分配爭議，台中市長盧秀燕今受訪認為此行「白跑一趟」。記者余采瀅／攝影
行政院9月13日邀22縣市首長討論如何解決統籌分配稅款分配爭議，台中市長盧秀燕今受訪認為此行「白跑一趟」。記者余采瀅／攝影

行政院9月13日邀22縣市首長討論如何解決統籌分配稅款分配爭議。台中市長盧秀燕今受訪表示，台中粗估被砍掉補助約250億，13日應行政院之邀到台北開會，以為中央要還給各縣市補助，但去了行政院，只是當所有縣市首長面前抨擊立院修法，讓我們「白跑一趟」，真的很可惜，呼籲行政院有誠意解決還來得及做。

民進黨台中市議員黃守達指出，台中市府近來送給台中市議會的新版財劃法專案報告，明年中央挹注財源包括統籌分配稅款741億、一般性補助190億、計畫型補助182億，加總就是1113億；儘管計畫型補助款減少，但一般性補助款還增加，加總明年補助比今年多了136億，盧說的250億是怎麼算出來的？應好好說清楚多出來的財源要做什麼。

另外，中市議會民進黨團7月底提案，要求中市府普發現金5萬元，此案也納入臨時會專案報告。中市議會民進黨團總召王立任說，盧秀燕市長任內6年多，市庫超徵稅收累計415億元，市地標售收入更超過1023億元，財劃法修正後，台中市每年可增加262億元預算，合計財源至少達1700億元，「市府應該還稅於民」。

盧秀燕表示，台中市粗估被砍掉補助約250億，行政院13日邀請22縣市長北上與會要解決問題，「以為中央要還補助給我們，但去了行政院，發現叫我們來的目的，只是當所有縣市首長面前抨擊立法院，讓我們有白跑一趟的情況」。

盧秀燕說，中央把錢砍掉了，叫人上去台北不解決問題，又罵一頓立法院，真的很可惜，不過行政院有誠意的話還來得及做，因為很多縣市還在編預算，台中暫定版雖然已送市議會，但還能調整。

至於中市府普發現金5萬元，盧秀燕強調，台中每年預算規模約2000億元，部分議員主張要普發現金5萬元，等於就要1400億，占了7成，施政只剩下3成左右，包括孩子教育經費、老人健保補助、雙十公車及建設都會排擠。

行政院 盧秀燕

