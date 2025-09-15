財劃法爭議 黃國昌：重點是錢公平合理分配

快訊

中央社／ 台北15日電

行政院定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行解決，行政院未來將另提修法。民眾黨主席、民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，水平分配公式中有新台幣300多億元沒辦法順利分配，「只是其中的一個小問題而已」，重點是錢如何公平、合理分配出去。

行政院13日分批與地方政府共商財劃法及事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行解決，行政院未來會提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。

黃國昌上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。對於財劃法爭議，他表示，財劃法整個修正，在民進黨所挑起的爭議中，水平分配公式中有新台幣300多億元沒辦法順利分配，「只是其中的一個小問題而已」，但民進黨抓到小辮子就要把你痛打一頓。

黃國昌說，當初國民黨所提的水平分配版本，「的確會讓錢沒辦法完全分配出去」，但重點是錢如何公平、合理分配出去，府院黨抓到小辮子就狂打1星期，凸顯出民進黨的荒謬、可笑，執政者不是在解決問題，而是政治鬥爭。

高院撤銷民眾黨前主席柯文哲交保，北院今天將重開羈押庭。民眾黨主席黃國昌表示，依法論法的話，就是依照原裁定，再澄清證人範圍，也沒增加交保金的必要跟理由；但若如柯文哲要捨棄傳證人，其實對被告的防禦權有傷害。

