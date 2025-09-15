財劃法爭議 黃國昌嗆賴總統「態度嘴臉回復到726以前」

財政收支劃分法出現分配爭議，行政院長卓榮泰要求立法院自行修正錯誤。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民進黨政府小鼻子小眼睛，抓到小辮子就要痛打一頓，只是凸顯執政黨的荒謬跟可笑，直到現在還是在進行政治鬥爭，「馬上回復到726以前的嘴臉，賴清德總統跟行政院長卓榮泰一模一樣。」

黃國昌上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談及財政收支劃分法出現水平分配問題，直言民進黨政府小鼻子小眼睛、完全不負責任，抓到一個小辮子就想要痛打一頓，但是看在人民眼中，只有執政黨的荒謬跟可笑。

黃國昌指出，民進黨長年以來皆主張修正財政收支劃分法，包括現任外交部長林佳龍、行政院副院長鄭麗君等人，過去高喊不修法就睡不著覺、半夜會流冷汗被嚇醒，因為地方首長沒有經費做建設，就連時任行政院長賴清德也是如此，結果執政以後錢跟權都握在手裡，卓榮泰去年甚至公開聲稱「現有版本就是最好的版本」。

黃國昌坦言，根據國民黨團的修法版本，的確會讓錢無法完全分配，但是台中市長盧秀燕說得很中肯，現在不是修法的問題，而是如何公平合理分配。

黃國昌批評，民進黨抓到小辮子就狂打，府院黨巨頭通通都跳出來，只是凸顯其荒謬跟可笑，執政者依然在進行政治鬥爭，而不是想要解決當前的問題，根本不像是8月23日第二波罷免投票再度失敗過後要展現的誠懇態度，「馬上回復到726（7月26日第一波罷免投票）以前，過去一周以來的嘴臉，就跟以前一模一樣。」

黃國昌諷刺，民進黨所謂的檢討跟反省，現在好像只剩下一件事情，就是立委柯建銘是否要辭去立法院黨團總召職務，抓到小辮子就痛打一頓，甚至把民眾黨也拖下水，「民進黨根本莫名其妙，當初如果支持民眾黨團版本，或許這些事情都不會發生。」