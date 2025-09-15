政院砍捷運補助 還酸蔣萬安一定能照顧市民 北市反擊了

北市長蔣萬安上周赴政院提出北市捷運明年被大砍60億，行政院發言人李慧芝昨晚臉書貼文稱，北市10年將多拿4千億統籌款、北市「還有269億歲計賸餘，一定能好好照顧市民」。北市今回擊，痛批行院終於承認砍北市650億，市民無法接受。

財劃法爭議持續延燒，22位首長上周與政院開會討論後，蔣萬安在會中提出捷運經費10年將被大砍650億元，不過會後院長卓榮泰要立院自己負責財劃法公式錯誤；行政院發言人李慧芝昨晚又在臉書貼文，表示「假設北市明年捷運要自付60億，蓋10年付650億元，這10年北市多拿的統籌稅會超過4000億元，8年有3200億，相信市府可以妥善規劃使用。」甚至還戲稱北市府「還有269億歲計賸餘，一定能好好照顧市民。」

北市府副發言人蔡畹鎣回擊，表示行政院發言人李慧芝代表行政院第一次公開承認要砍台北市650億，市府與台北市民完全無法接受。

蔡畹鎣表示，行政院「左手給、右手扣」的手法正持續變本加厲，繼違法統刪一般性補助款、惡修黑箱補助辦法以來，還將一向由中央支出的校園電費補助、公園路燈電費補助變要地方付，更連中央自己開出的租屋補貼支票，都甩鍋地方買單，這種中央不做、還好意思戲謔稱地方「一定能好好照顧市民」的半夜發文，相信社會大眾都看不下去。

蔡畹鎣說，市府以115年數字推估116年將新增鉅額負擔，其中包含「年度總預算案收支差短」171億元、「捷運建設116年度本市增加負擔款(含中央減少補助數)」182億元、「一般性補助款」較114年減少100億，共增加453億負擔，已大於統籌分配款增加的442億元！

蔡畹鎣表示，蔣市長在會前公開喊話的「一紙公文將大幅刪減地方政府捷運建設的補助經費」並不僅限台北，這張「紙」也同樣大刀砍向高雄等所有推動捷運建設的地方政府，連高雄市長陳其邁都在場外發言「一旦計畫型補助再被減少，不知道這些地方所關心的重大交通建設要如何繼續走下去。」，李發言人是想這一巴掌也打向了陳其邁市長臉上唷。

蔡畹鎣反問，行政院難道自周六開會以來直至周一凌晨，終於搞懂自己砍了別人多少錢嗎？這650億大刀，李發言人或行政院為何不在周六會中就坦白？蔣萬安市長在會前公開喊話、會內再次要政院給答案，行政院時隔近40小時後才有答案，是搞不清楚要砍地方多少錢、會前不用功？李發言人承認砍650億一舉，同時也打臉了周六會後匿名放話「沒有認真開會、混淆視聽、無法理解」的一眾「黨政人士、與會人士、知情人士」。