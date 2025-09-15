財劃法爭議！藍催政院版 綠要自行提案阻重北輕南

行政院前天邀縣市首長會商財劃法爭議，仍原地打轉。針對法律條文問題，國民黨立院黨團書記長羅智強表示，該做的修正，國民黨團都會進行，並呼籲行政院長卓榮泰拿出政院版本一起研商。民進黨立委也喊話政院提出院版修法草案外，也將自行提案避免「重北輕南」，造成區域發展不均。

雲林縣長張麗善昨天再喊話，地方政府需要的是穩定且可預測的財源，中央一一五年度仍有三四五億元普通統籌款、三○一億元一般性補助款尚未分配，而地方明年度預算送議會審議已迫在眉睫，卻卡在財政劃分法爭議，希望中央盡速補撥。

羅智強昨受訪時表示，目前廣徵黨團及各縣市的意見，他呼籲卓榮泰不要空口說白話，為什麼從頭到尾行政院不肯拿出自己的版本，「這是怠惰還是無能？」他請政院把版本拿出來，大家一起研商，貫徹賴清德總統在台南市長任內主張的「中央不要集權又集錢」，不要再耍手段、搞花招。

民進黨立委郭國文則認為，應將「修惡」的財劃法調整回合理版本，無論藍白黨團或行政院都能提案，讓當前制度缺漏獲一併處理。民進黨立委蔡易餘也說，財劃法錯誤不只分母，分配時應將炒房指標移出，加入農產加值才對，避免城鄉差距越來越大。

台北市長蔣萬安昨被問，是否覺得前天和行政院的會商像是鴻門宴？蔣僅簡短回應「昨天都已經講完了」。新北市長侯友宜說，地方有編預算壓力，中央應盡速提出事權分配的版本，以及對三四五億元要不要補強修法等，應該落實財劃法精神。