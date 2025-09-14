快訊

恭喜！婁峻碩新婚8個月當爸了 焦凡凡虧「這麼不小心」

拳擊世錦賽／係金欸！黃筱雯擊退美國女將奪生涯第3金

開羈押庭前過生日！應曉薇曬女兒 向「女婿們」喊話：兩個都不好追

徐榛蔚指修財劃法是重要第一步 周春米盼補正錯誤

中央社／ 中央社

花蓮縣長徐榛蔚今天表示，財劃法修法一直是跨黨派共識，這是重要的第一步，也是務實的一步。屏東縣長周春米則說，立法院應趕快補正錯誤，並兼顧財劃法平衡城鄉差距的宗旨。

行政院長卓榮泰昨天分上午場、下午場邀請地方共商財劃法爭議、事權分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大等議題。

周春米今天接受媒體聯訪針對財劃法表示，立法院倉促草率修法，造成編列明年度預算非常辛苦，應趕快補正錯誤，並兼顧財劃法平衡城鄉差距的宗旨。

她說，屏東縣目前確定補助款新台幣380多億元，仍有40多億元缺口，財劃法的宗旨就是平衡城鄉差距，台灣所有相關營業稅收，也不是某個縣市單獨奉獻，應做合理分配。

「財劃法沒那麼好修，如果能修之前就修了。」周春米強調，不僅立法端跟行政端間要談，中央與地方也要談，如今草率修法，現在大家都是叫苦連天，希望立法院有錯就認錯，趕快補正錯誤，後續如何更圓滿並兼顧財劃法立法宗旨，這才是老百姓的福氣。

新版「財政收支劃分法」引發爭議，徐榛蔚透過臉書（facebook）表示，法案尚未上路，行政院就先大砍636億元各縣市補助，更在未通知下就直接大砍115年各項民生預算，「屠刀已砍人民身上」。

徐榛蔚說，財劃法26年未修，修法一直是跨黨派的共識，自去年12月20日通過、今年3月21日總統令發布，修法9個月後終於召集縣市首長；若不是在野黨堅持修法，也不會有行政院召集、傾聽地方聲音。這是重要的第一步，也是務實的一步。

另一方面，新北市長侯友宜今天到板橋體育館出席大成至聖先師孔子2575週年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮，並接受媒體聯訪。

媒體詢問昨天赴行政院討論財劃法，侯友宜說，行政院是有權也是有責的中央政府，權責要相符，在財劃法修法的過程當中，行政院要拿出實際的版本，做好充分的溝通跟討論，期待中央趕快拿出版本，讓地方能夠執行。

修法 行政院 財劃法

延伸閱讀

花蓮助弱勢兒少儲蓄加碼100％ 存錢3年不缺席累積一桶金

影／財劃法分配 周春米：立法院有錯認錯 修法沒那麽簡單

財劃法爭議 徐榛蔚：中央屠刀已砍在人民身上

財劃法修法爭議 周春米：立法院該認錯 應二度修法

相關新聞

「我們賣雞肉飯，別人賣科技」 黃敏惠憂財劃法削弱嘉義市競爭力

「嘉義市賣雞肉飯、人家卻賣的是科枝，以後要如何比拚？」嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市地小人少，但縣市政府應做的事，從沒有少過...

中央砍北市7成5捷運建設補助款 捷運局：明年少了快60億

財劃法爭議不斷，行政院昨天定調新版財劃法公式錯誤，未來提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。市長蔣萬安則痛批中央砍了75...

財劃法…羅智強轟政院別耍花招：貫徹賴清德過去這主張

財劃法爭議，行政院昨邀22縣市首長座談，院長卓榮泰會後稱行政院沒有任何立場針對錯誤部分做任何動作，要立法院向國人負責。國...

財劃法爭議延燒 王婉諭批藍白失誤 籲綠端版本

時代力量黨主席王婉諭今表示，新版「財劃法」爭議重重，藍白兩黨修法出錯應負責修正，民進黨也應提出清楚版本，不可推卸責任。她...

張麗善提財劃法3訴求 籲中央加速撥補雲林統籌款

針對新版《財劃法》雲林縣長張麗善提出「中央儘速恢復一般補助款、公告各縣市財力等級、立即分配115年度中央普通統籌款未分配...

財劃法公式錯誤 行政院與地方首長達成兩共識 阮昭雄：藍白要負責

行政院昨天分批與地方政府共商財畫法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決，院長卓榮泰表示，「立法院要對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。