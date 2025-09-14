徐榛蔚指修財劃法是重要第一步 周春米盼補正錯誤

花蓮縣長徐榛蔚今天表示，財劃法修法一直是跨黨派共識，這是重要的第一步，也是務實的一步。屏東縣長周春米則說，立法院應趕快補正錯誤，並兼顧財劃法平衡城鄉差距的宗旨。

行政院長卓榮泰昨天分上午場、下午場邀請地方共商財劃法爭議、事權分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大等議題。

周春米今天接受媒體聯訪針對財劃法表示，立法院倉促草率修法，造成編列明年度預算非常辛苦，應趕快補正錯誤，並兼顧財劃法平衡城鄉差距的宗旨。

她說，屏東縣目前確定補助款新台幣380多億元，仍有40多億元缺口，財劃法的宗旨就是平衡城鄉差距，台灣所有相關營業稅收，也不是某個縣市單獨奉獻，應做合理分配。

「財劃法沒那麼好修，如果能修之前就修了。」周春米強調，不僅立法端跟行政端間要談，中央與地方也要談，如今草率修法，現在大家都是叫苦連天，希望立法院有錯就認錯，趕快補正錯誤，後續如何更圓滿並兼顧財劃法立法宗旨，這才是老百姓的福氣。

新版「財政收支劃分法」引發爭議，徐榛蔚透過臉書（facebook）表示，法案尚未上路，行政院就先大砍636億元各縣市補助，更在未通知下就直接大砍115年各項民生預算，「屠刀已砍人民身上」。

徐榛蔚說，財劃法26年未修，修法一直是跨黨派的共識，自去年12月20日通過、今年3月21日總統令發布，修法9個月後終於召集縣市首長；若不是在野黨堅持修法，也不會有行政院召集、傾聽地方聲音。這是重要的第一步，也是務實的一步。

另一方面，新北市長侯友宜今天到板橋體育館出席大成至聖先師孔子2575週年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮，並接受媒體聯訪。

媒體詢問昨天赴行政院討論財劃法，侯友宜說，行政院是有權也是有責的中央政府，權責要相符，在財劃法修法的過程當中，行政院要拿出實際的版本，做好充分的溝通跟討論，期待中央趕快拿出版本，讓地方能夠執行。