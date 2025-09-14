政院：將提財劃法修法均衡城鄉 盼朝野支持

行政院昨天與地方縣市首長共商財劃法修法與事權分配等議題。國民黨團書記長羅智強今天呼籲行政院長卓榮泰拿出政院版本一起研商。行政院發言人李慧芝說，政院將推出可長可久，符合均衡台灣與城鄉的財劃法修法，期望獲朝野支持。

卓榮泰昨天分批邀請地方首長共商財劃法爭議、事權分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大等問題，最終定調新版財劃法公式錯誤問題，立院應自行解決。羅智強今天說，該做的修正，國民黨團都會進行，也呼籲卓榮泰拿出政院版本一起研商。

行政院發言人李慧芝今天重申，行政院在覆議時，就已經明確指出修法錯誤，但非常遺憾，覆議遭到否決。因此希望立法院正視問題根源，採取負責任態度來解決問題。

李慧芝說，為了解決立法院通過的新版財劃法，對國家財政所帶來的重大危機，以及對中央和地方政府的嚴重影響，昨天卓榮泰邀集22位縣市首長會議當中，多數也認為財劃法應該有通盤檢討的必要性。

李慧芝表示，誠如卓榮泰所強調，如果要修新財劃法，一定要讓大家同意，過程也一定要符合民主程序，行政院未來將推出可長可久，符合均衡台灣、均衡城鄉的財劃法修法，也期望屆時能獲得朝野共同支持。