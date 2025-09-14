政院：將提財劃法修法均衡城鄉 盼朝野支持

快訊

中央社／ 台北14日電

行政院昨天與地方縣市首長共商財劃法修法與事權分配等議題。國民黨團書記長羅智強今天呼籲行政院長卓榮泰拿出政院版本一起研商。行政院發言人李慧芝說，政院將推出可長可久，符合均衡台灣與城鄉的財劃法修法，期望獲朝野支持。

卓榮泰昨天分批邀請地方首長共商財劃法爭議、事權分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大等問題，最終定調新版財劃法公式錯誤問題，立院應自行解決。羅智強今天說，該做的修正，國民黨團都會進行，也呼籲卓榮泰拿出政院版本一起研商。

行政院發言人李慧芝今天重申，行政院在覆議時，就已經明確指出修法錯誤，但非常遺憾，覆議遭到否決。因此希望立法院正視問題根源，採取負責任態度來解決問題。

李慧芝說，為了解決立法院通過的新版財劃法，對國家財政所帶來的重大危機，以及對中央和地方政府的嚴重影響，昨天卓榮泰邀集22位縣市首長會議當中，多數也認為財劃法應該有通盤檢討的必要性。

李慧芝表示，誠如卓榮泰所強調，如果要修新財劃法，一定要讓大家同意，過程也一定要符合民主程序，行政院未來將推出可長可久，符合均衡台灣、均衡城鄉的財劃法修法，也期望屆時能獲得朝野共同支持。

「我們賣雞肉飯，別人賣科技」 黃敏惠憂財劃法削弱嘉義市競爭力

「嘉義市賣雞肉飯、人家卻賣的是科枝，以後要如何比拚？」嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市地小人少，但縣市政府應做的事，從沒有少過...

中央砍北市7成5捷運建設補助款 捷運局：明年少了快60億

財劃法爭議不斷，行政院昨天定調新版財劃法公式錯誤，未來提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。市長蔣萬安則痛批中央砍了75...

財劃法…羅智強轟政院別耍花招：貫徹賴清德過去這主張

財劃法爭議，行政院昨邀22縣市首長座談，院長卓榮泰會後稱行政院沒有任何立場針對錯誤部分做任何動作，要立法院向國人負責。國...

財劃法爭議延燒 王婉諭批藍白失誤 籲綠端版本

時代力量黨主席王婉諭今表示，新版「財劃法」爭議重重，藍白兩黨修法出錯應負責修正，民進黨也應提出清楚版本，不可推卸責任。她...

張麗善提財劃法3訴求 籲中央加速撥補雲林統籌款

針對新版《財劃法》雲林縣長張麗善提出「中央儘速恢復一般補助款、公告各縣市財力等級、立即分配115年度中央普通統籌款未分配...

財劃法公式錯誤 行政院與地方首長達成兩共識 阮昭雄：藍白要負責

行政院昨天分批與地方政府共商財畫法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決，院長卓榮泰表示，「立法院要對...

