綠委：只修公式錯上加錯 支持政院提事權統一財劃修法

行政院定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行解決，政院未來將另提修法。民進黨團前幹事長吳思瑤今天說，支持行政院的作法，若只修正公式是錯上加錯，應讓事權統一分配，從根本解決財劃法的災難。

行政院昨天分批與地方政府共商財劃法及事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行解決，行政院未來會提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。此外，由於挹注地方財源增加，原先地方自治事項的事權，將優先回歸地方自行負擔。

民進黨立法院黨團前幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，非常認同行政院的訴求，誰捅的婁子、誰就要負責收拾，藍白粗糙、黑箱的修法，釀成的不只是小瑕疵，而是大出包，藍白當然要負責善後。

吳思瑤說，行政院與民進黨團的作法，不認為只把公式的分子、分母修正就好，若在錯誤的基礎上再調整，那是錯上加錯，核心議題是分配不正義、事權不統一，這才是關鍵災難之處。

吳思瑤表示，執政團隊主張回到原點的基礎，重新就財劃法的整體做思考，讓事權統一分配、實踐正義，這也是昨天行政院跟縣市首長會面後的高度共識，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，而是要有能從根本解決財劃法災難的長遠方案。

民進黨立委郭國文受訪表示，當初主導者是藍白兩黨，藍白要把過錯推給行政院，政院當然也可以提案，若要解決財劃法問題，不是只有公式，必須要從整個國家制度可長、可久、可遠的角度出發，建構一個比較屬於夥伴的財政關係。

郭國文說，國民黨想要強地方、弱中央，但中央政府過於弱，很多韌性事件發生時，中央就無法做調控角色，地方可以稍微強一點也沒關係，但事權要劃分清楚，錢包要拿、公事包也要拿。

民進黨立委賴瑞隆透過影片回應表示，國民黨立委只有指責、沒有反省，請問當時是誰提出獨厚台北市3%的財劃法，是誰在委員會3分鐘強行通過，又是誰強行碾壓否決行政院提出的覆議案，這都是國民黨、最該反省的就是國民黨。

賴瑞隆呼籲，國民黨立委、縣市首長應誠實面對錯誤，唯有面對問題並道歉、檢討，重新修正財劃法才能解決問題，如果只是一味丟包、批評行政團隊，並無法解決問題，自己犯的錯就要自己承擔，才能得到民眾原諒。

民進黨立委林岱樺透過媒體群組表示，高雄市民的權益，不要成為政治鬥爭犧牲品，沒有在地深耕，就不會了解市民的心聲。如果沒辦法公平對待高雄，就不要向高雄人要選票，土地正義如此、供電安全如此，財劃法更是如此。