綠委：只修公式錯上加錯 支持政院提事權統一財劃修法

中央社／ 台北14日電

行政院定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行解決，政院未來將另提修法。民進黨團前幹事長吳思瑤今天說，支持行政院的作法，若只修正公式是錯上加錯，應讓事權統一分配，從根本解決財劃法的災難。

行政院昨天分批與地方政府共商財劃法及事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤問題，立法院應自行解決，行政院未來會提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。此外，由於挹注地方財源增加，原先地方自治事項的事權，將優先回歸地方自行負擔。

民進黨立法院黨團前幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，非常認同行政院的訴求，誰捅的婁子、誰就要負責收拾，藍白粗糙、黑箱的修法，釀成的不只是小瑕疵，而是大出包，藍白當然要負責善後。

吳思瑤說，行政院與民進黨團的作法，不認為只把公式的分子、分母修正就好，若在錯誤的基礎上再調整，那是錯上加錯，核心議題是分配不正義、事權不統一，這才是關鍵災難之處。

吳思瑤表示，執政團隊主張回到原點的基礎，重新就財劃法的整體做思考，讓事權統一分配、實踐正義，這也是昨天行政院跟縣市首長會面後的高度共識，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，而是要有能從根本解決財劃法災難的長遠方案。

民進黨立委郭國文受訪表示，當初主導者是藍白兩黨，藍白要把過錯推給行政院，政院當然也可以提案，若要解決財劃法問題，不是只有公式，必須要從整個國家制度可長、可久、可遠的角度出發，建構一個比較屬於夥伴的財政關係。

郭國文說，國民黨想要強地方、弱中央，但中央政府過於弱，很多韌性事件發生時，中央就無法做調控角色，地方可以稍微強一點也沒關係，但事權要劃分清楚，錢包要拿、公事包也要拿。

民進黨立委賴瑞隆透過影片回應表示，國民黨立委只有指責、沒有反省，請問當時是誰提出獨厚台北市3%的財劃法，是誰在委員會3分鐘強行通過，又是誰強行碾壓否決行政院提出的覆議案，這都是國民黨、最該反省的就是國民黨。

賴瑞隆呼籲，國民黨立委、縣市首長應誠實面對錯誤，唯有面對問題並道歉、檢討，重新修正財劃法才能解決問題，如果只是一味丟包、批評行政團隊，並無法解決問題，自己犯的錯就要自己承擔，才能得到民眾原諒。

民進黨立委林岱樺透過媒體群組表示，高雄市民的權益，不要成為政治鬥爭犧牲品，沒有在地深耕，就不會了解市民的心聲。如果沒辦法公平對待高雄，就不要向高雄人要選票，土地正義如此、供電安全如此，財劃法更是如此。

行政院 財劃法 民進黨

相關新聞

「我們賣雞肉飯，別人賣科技」 黃敏惠憂財劃法削弱嘉義市競爭力

「嘉義市賣雞肉飯、人家卻賣的是科枝，以後要如何比拚？」嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市地小人少，但縣市政府應做的事，從沒有少過...

中央砍北市7成5捷運建設補助款 捷運局：明年少了快60億

財劃法爭議不斷，行政院昨天定調新版財劃法公式錯誤，未來提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。市長蔣萬安則痛批中央砍了75...

財劃法…羅智強轟政院別耍花招：貫徹賴清德過去這主張

財劃法爭議，行政院昨邀22縣市首長座談，院長卓榮泰會後稱行政院沒有任何立場針對錯誤部分做任何動作，要立法院向國人負責。國...

財劃法爭議延燒 王婉諭批藍白失誤 籲綠端版本

時代力量黨主席王婉諭今表示，新版「財劃法」爭議重重，藍白兩黨修法出錯應負責修正，民進黨也應提出清楚版本，不可推卸責任。她...

張麗善提財劃法3訴求 籲中央加速撥補雲林統籌款

針對新版《財劃法》雲林縣長張麗善提出「中央儘速恢復一般補助款、公告各縣市財力等級、立即分配115年度中央普通統籌款未分配...

財劃法公式錯誤 行政院與地方首長達成兩共識 阮昭雄：藍白要負責

行政院昨天分批與地方政府共商財畫法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決，院長卓榮泰表示，「立法院要對...

