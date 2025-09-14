綠委籲承認錯誤修財劃法 柯志恩希望民進黨提版本

快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中央社／ 高雄14日電

財劃法計算公式錯誤，投入民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺均喊話國民黨認錯，並儘速啟動修法。國民黨立委柯志恩則籲綠營提出版本討論。

賴瑞隆今天受訪表示，國民黨批行政團隊只有指責沒有反省，但請問當時是誰提出了獨厚台北的財劃法及強行表決通過；又是誰在行政院提出覆議說明有錯誤的時候仍然不理，最該反省的就是國民黨。

賴瑞隆呼籲國民黨誠實面對錯誤跟國人道歉，唯有面對問題、道歉檢討，然後重新修正，才能解決問題。

邱議瑩說，柯志恩身為國民黨智庫執行長，應為此帶頭認錯，並儘速啟動修法，不可以說什麼都不知道。國民黨版本有錯就改，不是什麼丟臉的事，如果真的為高雄著想，就趕快認錯、趕快提出修正的版本。

許智傑表示，財劃法被藍白修得亂七八糟，國民黨老是以統籌款增加說嘴，但和一般性補助及常態性補助一起計算，總體財源高雄會減少約新台幣200億元。呼籲藍白勇於面對錯誤，朝野一起重修較妥當的財劃法。

林岱樺表示，高雄市民的權益不該成為政治鬥爭的犧牲品。沒有在地深耕，就不會了解市民的心聲。如果沒辦法公平對待高雄，就不要向高雄人要選票。土地正義如此、供電安全如此，財劃法更是如此。

柯志恩表示，智庫只是幕僚單位，提出2、3個不同版本供討論。且修法前也經過多次審查、公聽及考察，絕不是3分鐘就通過。她並強調，從頭到尾都在等行政院的版本，若行政院有版本，相信結果會不同。

柯志恩並表示，民進黨高雄市立委若能提出可讓高雄市得到全國最多補助的版本，她一定舉雙手雙腳贊成。所以重點是民進黨提出自己的版本，「沒有版本，就不要講話！」

國民黨 行政院 財劃法

