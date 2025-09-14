財劃法爭議 藍委籲政院應拿出版本一起研商

行政院昨天分批與地方政府共商財劃法以及事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤問題，立院應自行解決。國民黨團書記長羅智強今天說，該做的修正，國民黨團都會進行，並呼籲行政院長卓榮泰拿出政院版本一起研商。

羅智強今天受訪時表示，該做的修正，國民黨團都會進行，也在廣徵黨團及各縣市的意見，他也呼籲卓榮泰不要空口說白話，既然有意見，為什麼從頭到尾行政院不肯拿出自己的版本，「這是怠惰還是無能？」

羅智強說，請先把行政院版本拿出來，貫徹總統賴清德過去在台南市長任內主張的「中央不要集權又集錢」，不要再耍手段、搞花招，請把行政院的版本拿出來，大家一起研商。

國民黨立委許宇甄認為，行政院若真有心解決問題，完全可以先依行政解釋或行政受益的方式，合理分配統籌分配款經費，並於立法院開議後提出具體修法版本，並與朝野溝通協調，而不是整日高聲叫囂，擺出一副有錢就是老大的高傲姿態。

許宇甄強調，財劃法修法的精神，是要讓地方有更穩定的財政基礎，能推動長照、幼托、交通、教育、農經等政策，真正回應基層民眾的需求。但如今行政院卻以預算黑箱手法，將原本應該落實的財政效益，化為中央政治操作的籌碼，這不僅使地方政府陷入有責無錢的窘境，更讓人民對政府的誠信徹底失望。

許宇甄呼籲，中央政府應立即停止玩弄數字、剝奪地方的手法，務必回歸財劃法修法精神，尊重立法院決議，保障地方的自主財源。