「我們賣雞肉飯，別人賣科技」 黃敏惠憂財劃法削弱嘉義市競爭力

「嘉義市賣雞肉飯、人家卻賣的是科枝，以後要如何比拚？」嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市地小人少，但縣市政府應做的事，從沒有少過，擔憂現今財劃法會讓嘉義市邊緣化。她同時也盼立委王美惠，在財政劃分法上要多為嘉義市發聲。王美惠同意，持續為嘉義市爭取中央資源。

嘉義市長黃敏惠昨天出席行政院財劃法等議題座談會，她在會後表示，嘉義市人口少、土地面積少，又「嘉義市賣的是雞肉飯、別人賣的是科技」，嘉義市平常不抱怨，但嘉市是省轄市，麻雀雖小五臟俱全，一個縣市政府要做的事嘉義市從沒有少過。統籌款用任何公式設算都會產生不均，對於嘉義市來說都是不公平。就是因為不均所以要先平均。若要修法，就要把平均入法，也就是說所有因子設算前要先拿一定比率平均分配，再進行公式分配。

黃敏惠表示，中央對地方的財政協助有3項，包括統籌款、一般性補助款及計畫型補助款。修法後，統籌款有增加，但許多縣市政府都提到在明年中央對地方的補助款總額不增反減，可見問題不在統籌款而是中央的補助款，包括一般性補助款及計畫型補助款。

政院在減少補助款的同時，也要求增加地方的配合款比率，如此一來地方的財政只有更形惡化。建請政院應恢復原一般性補助款並依法保障總額及個別分配不比今年少。

王美惠說，中央的作法確實有瑕疵，身為嘉義市民意代表也希望中央多些資源給嘉義市，如果資源減少，嘉義市真的會被邊緣化，要如何與他縣市比拚？土地、人口都輸人家，期盼中央對嘉義市能有個比較好的想法對待。像嘉義市鄰居嘉義縣有科學園區，台基電都來設廠，台南也是同樣發展狀況，對嘉義市而言是無限的壓力。