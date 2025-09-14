快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

「我們賣雞肉飯，別人賣科技」 黃敏惠憂財劃法削弱嘉義市競爭力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左二）表示嘉義市是省轄市，麻雀雖小五臟俱全，一個縣市政府要做的事嘉義市從沒有少過。希望立委王美惠（左）在立院財政劃分法上要多為嘉義市發聲。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）表示嘉義市是省轄市，麻雀雖小五臟俱全，一個縣市政府要做的事嘉義市從沒有少過。希望立委王美惠（左）在立院財政劃分法上要多為嘉義市發聲。記者李宗祐／攝影

嘉義市賣雞肉飯、人家卻賣的是科枝，以後要如何比拚？」嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市地小人少，但縣市政府應做的事，從沒有少過，擔憂現今財劃法會讓嘉義市邊緣化。她同時也盼立委王美惠，在財政劃分法上要多為嘉義市發聲。王美惠同意，持續為嘉義市爭取中央資源。

嘉義市長黃敏惠昨天出席行政院財劃法等議題座談會，她在會後表示，嘉義市人口少、土地面積少，又「嘉義市賣的是雞肉飯、別人賣的是科技」，嘉義市平常不抱怨，但嘉市是省轄市，麻雀雖小五臟俱全，一個縣市政府要做的事嘉義市從沒有少過。統籌款用任何公式設算都會產生不均，對於嘉義市來說都是不公平。就是因為不均所以要先平均。若要修法，就要把平均入法，也就是說所有因子設算前要先拿一定比率平均分配，再進行公式分配。

黃敏惠表示，中央對地方的財政協助有3項，包括統籌款、一般性補助款及計畫型補助款。修法後，統籌款有增加，但許多縣市政府都提到在明年中央對地方的補助款總額不增反減，可見問題不在統籌款而是中央的補助款，包括一般性補助款及計畫型補助款。

政院在減少補助款的同時，也要求增加地方的配合款比率，如此一來地方的財政只有更形惡化。建請政院應恢復原一般性補助款並依法保障總額及個別分配不比今年少。

王美惠說，中央的作法確實有瑕疵，身為嘉義市民意代表也希望中央多些資源給嘉義市，如果資源減少，嘉義市真的會被邊緣化，要如何與他縣市比拚？土地、人口都輸人家，期盼中央對嘉義市能有個比較好的想法對待。像嘉義市鄰居嘉義縣有科學園區，台基電都來設廠，台南也是同樣發展狀況，對嘉義市而言是無限的壓力。

她說，在台灣這塊土地資源大家要共享，不能把嘉義市面積小人口少而視為分配就減少，這樣很沒有道理，馬祖、金門等還有離島條例，但嘉義市什麼都沒有，她私底下都有一直在為嘉義市努力。

嘉義市長黃敏惠（右）語重心長地希望立委王美惠（左）在立院財政劃分法上要多為嘉義市發聲。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）語重心長地希望立委王美惠（左）在立院財政劃分法上要多為嘉義市發聲。記者李宗祐／攝影

嘉義 補助款 行政院

延伸閱讀

嘉市兒童福利中心整建啟用 承載親子笑容新樂園

嘉的遊樂園 嘉市兒童福利服務中心全新啟用

卓榮泰會商財劃法 黃敏惠：盼公平分配統籌款、補助款不縮水

新銳「怪物作家」劉子新回母校嘉女演講 黃敏惠仰慕追星相見歡

相關新聞

「我們賣雞肉飯，別人賣科技」 黃敏惠憂財劃法削弱嘉義市競爭力

「嘉義市賣雞肉飯、人家卻賣的是科枝，以後要如何比拚？」嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市地小人少，但縣市政府應做的事，從沒有少過...

中央砍北市7成5捷運建設補助款 捷運局：明年少了快60億

財劃法爭議不斷，行政院昨天定調新版財劃法公式錯誤，未來提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。市長蔣萬安則痛批中央砍了75...

財劃法…羅智強轟政院別耍花招：貫徹賴清德過去這主張

財劃法爭議，行政院昨邀22縣市首長座談，院長卓榮泰會後稱行政院沒有任何立場針對錯誤部分做任何動作，要立法院向國人負責。國...

財劃法爭議延燒 王婉諭批藍白失誤 籲綠端版本

時代力量黨主席王婉諭今表示，新版「財劃法」爭議重重，藍白兩黨修法出錯應負責修正，民進黨也應提出清楚版本，不可推卸責任。她...

張麗善提財劃法3訴求 籲中央加速撥補雲林統籌款

針對新版《財劃法》雲林縣長張麗善提出「中央儘速恢復一般補助款、公告各縣市財力等級、立即分配115年度中央普通統籌款未分配...

財劃法公式錯誤 行政院與地方首長達成兩共識 阮昭雄：藍白要負責

行政院昨天分批與地方政府共商財畫法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決，院長卓榮泰表示，「立法院要對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。