中央砍北市7成5捷運建設補助款 捷運局：明年少了快60億

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
財劃法爭議不斷，行政院昨天定調新版財劃法公式錯誤，市長蔣萬安則痛批中央砍了75%的捷運建設補助款。捷運局坦言，中央若刪減補助款等同多出近60億缺口，長期如此北市需多負擔650億。本報資料照
財劃法爭議不斷，行政院昨天定調新版財劃法公式錯誤，未來提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。市長蔣萬安則痛批中央砍了75%的捷運建設補助款。捷運局坦言，中央若刪減補助款等同多出近60億缺口，若長期如此，台北市需多負擔650億，將是沈重財政負擔。

行政院昨天邀縣市首長會商財劃法爭議，藍營首長與行政院的交鋒從會前、會中持續到會後，蔣萬安會前也說，中央用一紙公文，刪減75%的捷運建設補助款，造成北市沉重負擔。最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決。

北市捷運工程局長鄭德發表示，捷運工程款通常分為中央補助、地方編列預算、自籌款，中央曾在上月29日發公文指出，要刪減明年度75%補助預算，換算下來原先中央會補助80多億預算，僅剩下22億多，出現59億多缺口，等同這些錢需要由地方政府需透過舉債等方法來補足。

鄭德發說，目前包含信義東延段、北環段、南環段等都仍在建設中，刪減將直接影響到工程費用，加上財劃法目前仍未確定，補助款下不來，下會期開議，可能就會先向議會報告，明年第一會期要補辦預算舉債，更擔心若未來都必須刪減75%比例，恐造成台北市龐大財政負擔，缺口恐超過650億。

捷運 行政院 財劃法

