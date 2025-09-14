政院盼再修財劃法 藍：盼綠別阻擋修法

藍綠白立院黨團本會期有望優先修訂《財劃法》！國民黨團書記長羅智強近日表示，《財劃法》公式確實有瑕疵，只要修法就可以處理。行政院長卓榮泰則說，將全面討論新《財劃法》，但也喊話立法院要自行提出解決方案。台中市長盧秀燕則認為，新法造成345億無法分配，可調整計算方式發出。

政院：算式錯誤要處理

《財劃法》因為計算公式有誤，加上行政院調配一般性補助款與計畫型補助款，導致多個地方縣市抱怨有少拿的狀況，近來藍白15個縣市北上召開記者會，呼籲行政院合理分配補助款、一般補助款回歸公開計算，已核定補助不得任務刪減與拖延，但行政院長卓榮泰表示，《財劃法》公式不能透過解釋改變或擴大。

財政部長莊翠雲表示，目前初步與地方達成幾項共識，包括序位分數計分方式將按多數地方政府建議採0.2分級距計算，鄉鎮市等則沿用舊制分配公式，但整體公式錯誤需要全盤檢討修改；事權分配方面，一般性補助款除保留社會福利經費406億元外，其餘請地方由獲配統籌分配稅款辦理；北捷高捷等開發案由中央地方共同承擔，但將按照財力級次進行補助。

政院要藍白負責

但台中市長盧秀燕認為，行政院稱「財劃法目前還有345億元餘額無法分配是因為修法後公式有誤」，事實上問題並非出在法條，而是算式，按照桃園副市長王明鉅公開的演算方式，若僅用「一道算式」，的確會產生龐大餘額，但若用「兩道算式」，就能合理分配餘額，各縣市均能受惠。

「立法院要為這次《財劃法》疏失負責！」卓榮泰表示，立法院對這次造成的錯誤，要自行向國民負責，必須自行提出解決方案。但他又說，要全面檢討《財劃法》相關修法，也讓各界仍期待未來會有院版《財劃法》修正案。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強表示，離島的小瑕疵可透過修法解決。

藍釋出修法善意

羅智強也呼籲，民進黨不要拿小瑕疵來耍賴，讓中央集權又集錢。至於修法時程，羅智強說，會按照黨團內部討論、與民眾黨團的默契，以及與民進黨的協商依序推動。國民黨主席朱立倫也說，財劃法解決25年以來中央與地方財政不均衡問題，大方向上是對的，計算公式瑕疵，立法院直接修就好。

「中央若要修法應儘速提出，不該無限延宕！」盧秀燕表示，中央以修法為名，拖延或削減地方財源；中央若認為有必要修法，應訂出明確的期程，有足夠誠意1個月內就可以完成修法，否則會影響地方預算編列與建設推動。

民眾黨方面雖尚未表態，立法院民眾黨團總召黃國昌指控，民進黨當時表決採堅壁清野、不投給民眾黨團版本，最後讓國民黨版三讀通過，同時他也透露，總土府秘書長潘孟安曾找他，表示若民眾黨支持《財劃法》覆議，民進黨在覆議成功後的修法就會挺民眾黨版本，但被黃國昌以「缺乏公開透明」為由拒絕。







