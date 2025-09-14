財劃法…羅智強轟政院別耍花招：貫徹賴清德過去這主張

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
羅智強今天出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會。記者林麗玉／攝影
羅智強今天出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會。記者林麗玉／攝影

財劃法爭議，行政院昨邀22縣市首長座談，院長卓榮泰會後稱行政院沒有任何立場針對錯誤部分做任何動作，要立法院向國人負責。國民黨立院黨團書記長羅智強說，為什麼從頭到尾政院沒拿出自己版本？別再空口說白話、耍花招。

羅智強說，請先把政院版拿出來，貫徹賴清德過去在台南市長任內「中央不要集權又集錢」的主張，別再空口說白話、耍花招。

媒體問，行政院昨天邀22縣市首長座談是否根本是鴻門宴？耍花招？羅智強說，賴清德還沒發現自己就是踐踏民主、毀壞朝野的戰犯，財劃法明明是他過去主張，現在當總統卻用各種方式拖延，賴清德有很多鴻門宴招數，但民眾看得清清楚楚。

羅智強今天出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會，對於財劃法爭議，羅智強表示，「該做的修正，黨團都會進行」，黨團也同時廣增縣市的意見，他呼籲卓榮泰別空口說白話。

