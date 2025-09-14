財劃法爭議延燒 王婉諭批藍白失誤 籲綠端版本

時代力量黨主席王婉諭今表示，新版「財劃法」爭議重重，藍白兩黨修法出錯應負責修正，民進黨也應提出清楚版本，不可推卸責任。她並透露，四黨將簽署合作備忘錄，每選區僅推一人參選。至於2026地方選舉，時力將採「精準提名」，新北確定會推人，但強調質重於量，尋找最適合的候選人。

王婉諭指出，財劃法涉及中央、地方與三級縣市財務規畫，不容含糊。她認為國民黨的「暴衝式修法」不應該，內容出錯應該要負責及盡快修法，已造成縣市財政分配混亂，必須立即檢討；同時強調，民進黨不能只把問題推給在野黨，應提出屬於行政院或黨團的版本，讓全民了解未來財政藍圖。

至於四黨合作，她說明原則是「一個選區只推一人」，先由各黨尋覓候選人，再透過溝通、協調與公平競爭機制，推出最適合的代表。相關合作備忘錄將在近期完成簽署，展現整合決心。