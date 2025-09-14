張麗善提財劃法3訴求 籲中央加速撥補雲林統籌款

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
財劃法會議張麗善提3大訴求並籲中央加速撥補雲林統籌款。圖／雲林縣府提供
針對新版《財劃法雲林縣長張麗善提出「中央儘速恢復一般補助款、公告各縣市財力等級、立即分配115年度中央普通統籌款未分配之345億元」等3大訴求，行政院會後，今天再次呼籲中央以實際行動積極回應地方政府訴求。

張麗善表示，地方政府需要的是穩定且可預測的財源，才能快速回應鄉親期待，推動基礎建設與社福服務，雲林每年稅收不到70億元，目前公共債務仍高達128億元，財政困窘。以114年度為例，支出規模近492億元，但僅分得246億元統籌款；扣除基本人事費150億元，僅剩96億元，無法支應教育、社福及其他基礎建設。

她說，中央在115年度仍有345億元普通統籌款及301億元一般性補助款尚未分配，對自有財源不足的縣市形成重大衝擊。中央應依區域均衡原則，儘速將未分配經費撥補地方，協助穩定財政與縣政發展。

她進一步說明，過去的「定額設算補助」與「平衡預算補助」能保障地方基本財源，但115年度新制僅保留18.3億元社福定額補助，其餘119億元須逐案申請，導致財源嚴重不確定，地方預算難以編列，嚴重影響縣政運作。

張麗善要求中央盡速公告各縣市財力等級，地方自籌款比例也須依等級規範，而非由中央無預警任意變動，否則地方根本無法編列配合款相關預算，以地籍圖重測為例，自籌比例從19%兩度調升至62%，讓縣府無所適從，民眾更感壓力沉重。

她強調，雲林為台灣糧倉，肩負全國糧食安全重任，卻在115年度計畫型補助卻遭大幅刪減，農水路改善經費由2.3億元縮減至5362萬元；養豬產業升級計畫減少2億6千餘萬元，嚴重衝擊農業發展與穩定。

她希望中央早日兌現補助虎尾高鐵體育園區12億元經費承諾及補助雲林肉品市場新建經費8億元。明年度預算送議會審議已迫在眉睫，卻卡在財政劃分法爭議，籌編困難重重，希望中央儘速化解爭議盡速補撥，保障地方財政自主與財源穩定。

雲林 財政 張麗善 補助款 行政院 財劃法 基礎建設

